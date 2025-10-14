Música coral, un homenaje al Siglo de Oro y otro a María Callas, en la nueva temporada de Tardes en el Corral

Música coral y dos homenajes, uno al Siglo de Oro y otro a la cantante María Callas, forman parte de la nueva temporada de Tardes en el Corral, impulsada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El 29 de octubre volverá este ciclo que busca enriquecer la oferta cultura de la ciudad complutense con "espectáculos de pequeño y mediano formato" en un convenio con la Fundación Teatro de la Abadía.

El ciclo comienza con el espectáculo del Coro Excisión (29 de octubre, 19 horas). Dirigido por Javier Pascual, el repertorio de este coro ofrece un viaje de épocas y lugares, experimentando con la música desde obras de corte más clásico, con una visión personalizada por cada obra, pasando por repertorio más "internacional y liviano", hasta desembocar en grandes temas actuales.

La programación continuará el 5 de noviembre con 'Café Alcalaíno'. Bailaores profesionales de la Escuela Profesional de Danza Azucena Rodríguez presentarán un espectáculo flamenco basado en la representación de los antiguos cafés cantantes, que era como llamaban a los locales en los que se ofrecían espectáculos flamencos al inicio de la época del flamenco en España.

El 19 de noviembre será el turno de 'La inspiración del Siglo de Oro', a cargo de la Schola Cantorum. Bajo la dirección de Nuria Matamala, este espectáculo destacará la riqueza cultural del Siglo de Oro que, más allá del momento, ha sido fuente de inspiración posterior.

La Schola Cantorum de Alcalá presenta un repertorio vocal con acompañamiento de guitarra en el que, partiendo de obras de los siglos XV y XVI, la influencia de la poesía, la proliferación de Romances puestos en música, los comienzos de la guitarra como instrumento que iba abriéndose paso y tomando protagonismo, confluyen en la obra 'El romancero gitano' de Mario Castelnuovo -Tedesco sobre el texto de Federico García Lorca.

Programación de 'Tardes en el Corral' de Alcalá de Henares, desde octubre a diciembre / EPE

Un precio simbólico de 3 euros

Los espectáculos de estas tres entidades --Coro Excisión, Escuela Profesional de Danza Azucena Rodríguez y Schola Cantorum-- tendrán un precio simbólico cada uno de tres euros.

Ya en diciembre, el día 3, tendrá lugar el Homenaje a María Callas, a cargo de Pilar Jurado, "una de las figuras más destacadas de la música clásica europea". Compositora, cantante y directora de orquesta, ha sido la primera mujer en la historia que ha estrenado una ópera propia, 'La página en blanco', en el Teatro Real, doblando además como autora del libreto y como intérprete de uno de los papeles protagónicos.

Ha actuado como soprano en compañía de las más importantes orquestas del mundo y como compositora ha estrenado casi un centenar de obras y ha recibido encargos de los más representativos festivales internacionales, así como de orquestas, grupos instrumentales y solistas de reconocido prestigio.

El concejal Santiago Alonso ha explicado que se busca seguir "apostando especialmente por el talento local y la promoción cultural en un espacio emblemático como el Corral de Comedias".

"Queremos que Alcalá siga siendo una ciudad viva, creativa y referente cultural en la Comunidad de Madrid. Invitamos a todos los vecinos a disfrutar de Tardes en el Corral y a seguir participando en la cultura de nuestra ciudad", ha remarcado.