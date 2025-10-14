Servicios mínimos de Cercanías este miércoles: así aumentarán los tiempos de espera en las estaciones

Renfe ha anunciado que durante la jornada del 15 de octubre se aplicarán servicios mínimos: el 75% en hora punta y el 50% en hora valle. Esto significa que entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana, y de 18:00 a 20:00 de la tarde, circularán más trenes que en el resto del día. En las franjas de mayor afluencia, los trenes suelen pasar cada seis u ocho minutos, aunque los intervalos durante el miércoles se ampliarán hasta los trece minutos.

En las horas valle, cuando el tráfico de pasajeros es menor, la reducción será más notable. Si normalmente los trenes pasan cada nueve a catorce minutos, durante la huelga las esperas podrán aumentar hasta los veinte o treinta minutos. Este recorte obligará a los usuarios a planificar sus desplazamientos con más tiempo, prever posibles demoras y consultar los canales oficiales de Renfe, donde se ofrecerá información actualizada sobre horarios y frecuencias.

El corte parcial de la línea 6 de Metro de Madrid también complicará la jornada, especialmente en estaciones como Moncloa o Atocha, donde podrían producirse aglomeraciones. Por ello, se recomienda viajar con antelación y, en la medida de lo posible, evitar las horas punta para garantizar una mayor comodidad y seguridad.

Servicios mínimos asegurados, aunque "veremos cuántos trabajadores se adhieren a la huelga"

El motivo de la huelga cuentan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que es para "mostrar apoyo a Palestina por la situación actual que viven", y fuentes de Renfe explican que "la huelga está convocada, y habrá servicios mínimos asegurados, aunque habrá que ver cuántos trabajadores se adhieren a la huelga y cuántos no".