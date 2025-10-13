Arrancan los obras de renovación de la red de saneamiento en la Vía Complutense: Estos son los recorridos alternativos

Este lunes 13 de octubre arrancan los trabajos de renovación de la red de saneamiento en la Vía Complutense de Alcalá de Henares, en el tramo comprendido entre la glorieta de Andrés Saborit y la glorieta de la Cruz Verde. Los trabajos forman parte del plan municipal de renovación del alcantarillado que se realizará a lo largo de los próximos 15 meses en varios puntos de la ciudad complutense.

La obra no se limitará únicamente a la Vía Complutense: también se actuará en el Parque O'Donnell, en las calles Daoíz y Velarde, así como en el tramo de Torrelaguna hasta su conexión con Marqués de Santillana. Para reducir el impacto en la movilidad, la actuación se dividirá en fases. En los primeros seis meses los trabajos se centrarán en el entorno de la muralla, después se trasladarán al parque y luego a Daoíz y Velarde, para que la última fase esté ubicada en la zona de Torrelaguna

Durante las obras, se habilitará el carril sentido Madrid de la Vía Complutense en doble sentido de circulación en los tramos afectados, lo que puede generar retenciones en los momentos de más tráfico.

Las líneas de autobuses urbanos e interurbanos no sufrirán modificaciones en sus itinerarios, si bien podrán producirse demoras puntuales debido a los trabajos previstos. Desde la Policía Local se recomienda extremar la precaución, respetar la señalización temporal y utilizar los itinerarios alternativos habilitados.

Mientras que la calle Azucena y otras vías anexas quedarán cortadas al tráfico general entre Vía Complutense y la calle Cruz de Guadalajara. Podrán acceder únicamente residentes, motocicletas, bicicletas, personas con movilidad reducida o vehículos autorizados.

Estos son los desvíos alternativos:

Con el fin de facilitar la movilidad del tráfico durante el desarrollo de las obras, se han habilitado los siguientes itinerarios alternativos:

Zona Norte:

Glorieta de Arganda — avenida Carlos III — calle Juan Carlos I — glorieta de avenida de Europa con carretera de Ajalvir

Glorieta Puerta del Universo — calle Ávila — calle Miguel de Unamuno

Glorieta de Luis de Vitoria con avenida de Madrid — calle Francisco Antón — camino de las Callejuelas — avenida del Cementerio

Glorieta de avenida de Madrid con calle Bosnia Herzegovina — camino de las Callejuelas

Zona Sur:

Glorieta de Arganda — M-300 —glorieta de Teodosio — Ronda Fiscal

Glorieta Puerta del Universo — calle Ávila — calle Lope de Figueroa

Glorieta de Luis de Vitoria con avenida de Madrid — calle Francisco Antón — camino de las Callejuelas — avenida del Cementerio

Glorieta de avenida de Madrid con calle Bosnia Herzegovina — camino de las Callejuelas