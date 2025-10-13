La Semana Cervantina de Alcalá bate récords, con uno de los fines de semana más multitudinarios

Alcalá de Henares vivió un fin de semana para el recuerdo durante la Semana Cervantina 2025: con calles colmadas, comercios llenos y la presencia de cientos de miles de visitantes que no se quisieron perder la magia del Mercado Cervantino y sus puestos artesanales, entre otros. Un año más, el evento consolidó su posición como la celebración cultural más multitudinaria de la ciudad complutense.

Según los datos recogidos por la Concejalía de Turismo, más de 367.000 personas visitaron el casco histórico de Alcalá a lo largo de los cinco días del Mercado Cervantino. De estos, el sábado 11 de octubre fue el día de mayor afluencia con 112.525 accesos, la cifra más alta registrada desde que esta medición se realiza. Le siguieron el domingo con 91.302, el viernes con 59.840, el jueves con 58.555 y el miércoles con 49.709 visitantes.

Isabel Ruiz Maldonado, primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, calificó estos números de "históricos" y subrayó que "la Semana Cervantina confirma el liderazgo turístico y cultural de Alcalá de Henares, hemos vivo uno de los fines de semana más multitudinarios de nuestra historia, y eso no es fruto de la casualidad, sino del trabajo serio, planificado y comprometido de este Gobierno municipal encabezado por Judit Piquet".

Durante los cinco días se dieron cita en Alcalá de Henares un total de 367.000 personas / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El Mercado Cervantino, pieza central de la semana, volvió a desplegarse con su oferta habitual ampliada: 400 puestos de artesanía y alimentación distribuidos a lo largo de dos kilómetros del casco histórico, junto con más de 300 actividades culturales y de ocio. Entre las novedades de esta edición destacaron la apertura del kiosko en la Plaza de San Lucas como nuevo espacio de experiencias turísticas, incluyendo visitas guiadas y recorridos teatralizados, así como el refuerzo del espacio del Centro de Interpretación Avifaunística.

El evento se celebró sin grandes incidentes

Respecto al impacto económico de la Semana Cervantina, este también fue remarcado desde el ayuntamiento. Ruiz Maldonado señaló que comercios, bares, restaurantes y hoteles vieron incrementada su actividad durante todo el fin de semana, lo que genera un efecto directo sobre el empleo local y supone un impulso importante a las familias alcalaínas.

Además, la gestión logística del evento fue elogiada: los dispositivos de movilidad, seguridad y limpieza acompañaron el aumento de visitantes sin grandes incidentes.

La concejala de Turismo puso en valor también la relevancia del Mercado Cervantino como escaparate nacional e internacional, que "demuestra la capacidad de Alcalá para organizar grandes eventos con una gestión eficaz, moderna y segura, en coordinación con todos los servicios municipales".

Torneo de Justas Medievales celebrado durante la Semana Cervantina / Ayuntamiento Alcalá de Henares / Ruben Gamez

Un evento que no solo conserva el legado cervantino, sino que se convierte en motor económico, cultural y social. Así, la Semana Cervantina 2025 deja un balance sobresaliente: cifras históricas, impacto económico y una imagen renovada de una ciudad que, una vez más, demuestra que la cultura puede ser motor de desarrollo.