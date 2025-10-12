Último día de Mercado Cervantino en Alcalá de Henares: estas son las actividades programadas para hoy domingo

Desde el pasado miércoles hasta hoy domingo, Alcalá de Henares festejará y conmemorará a su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes. Durante estos días, decenas de miles de visitantes y alcalaínos han disfrutado de todos los puestos, eventos y actividades que se han celebrado durante la mayor fiesta alcalaína, el Mercado Cervantino.

Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorridos y hasta 300.000 visitantes se prevén durante estos días, que moverán en la ciudad "unos 18 millones de euros". Y hoy, último día del mercado, se espera una gran acogida.

El centro, totalmente colapsado por decenas de miles de curiosos que ya rondan los puestos medievales, en los que se puede encontrar de todo. Decenas de eventos y actividades se celebrarán hasta por la noche.

Actividades para esta mañana de domingo en el mercado Alcalá de Henares se prepara para despedir a lo grande a su hijo más ilustre y a su Mercado Cervantino. Y durante esta mañana de domingo se podrán disfrutar de las siguientes actividades:

El Alcalá afronta uno de sus partidos más ilusionantes, frente al Tenerife en la primera ronda de Copa del Rey A partir de las 12:00 horas, el Mercado Cervantino arranca con pasacalles de Don Quijote y Sancho en la Plaza de Cervantes, títeres y concurso de vestuario en la Huerta del Obispo, además del espectáculo itinerante Orcos. Dark Fantasy. Desde las 12:15, la música de Turdión y la danza Sheherezade recorren el Itinerario 2. A las 12:30 se suman las justas, cetrería y representaciones teatrales como Entremeses cervantinos o Miguel y el caballero de los sueños. El desfile de vestuario será a las 13:00 y los pasacalles volverán a recorrer el mercado a las 13:15. La música medieval y las exhibiciones continuarán hasta las 14:30, cuando una salva de cañón pondrá fin a la jornada matinal en la Huerta del Obispo.

Este sábado, decenas de actividades para todas las edades Don Quijote y Sancho, las justas de caballeros, pasacalles, actividades para niños, títeres, entremeses cervantinos o el Festival de Música Celta son algunas de las actividades programadas para este sábado en el que se espera una gran acogida del Mercado Cervantino. Puedes consultar toda la programación desde este enlace.

Emiliano heredó el arte de la marquetería de su padre, y se podrá disfrutar de él hasta el final del Mercado Cervantino / Juan Luis Martín El arte de la marquetería, escaso en España, estará hasta el domingo en la ciudad Conocemos a Emiliano, un argentino que vino a España hace 20 años y, junto a sus dos hermanos, se dedica a la marquetería que es para él "hacer arte con madera". Los tres hijos tienen actualmente un taller y aprendieron gracias a su padre, lo que a Emiliano le llena "de felicidad".

Y le encanta el Mercado Cervantino, "yo vivo en Alicante pero este mercado es de los tres mejores de España. Es mi primer año y me ha impresionado", afirma. Conoceremos a Emiliano y su arte más a fondo próximamente en la CRónica de Alcalá. Ahora, es momento de que los vecinos vayan a conocerle (se encuentra en la plaza de Cervantes). Vende figuras de madera y también hace trabajos personalizados.

Juan Luis Martín La plaza de San Diego también se llena de "cervantinos" a la hora de comer Día espectacular a esta hora en la ciudad cumplutense. La plaza de San Diego, donde se encuentra la Universidad de Alcalá de Henares, comienza a llenarse gracias a sus puestos de comida.

La plaza de San Diego, repleta para comer en los puestos / Juan Luis Martín Los puestos de comida triunfan en estas horas Desde las 14:00, todos los puestos de comida han cobrado protagonismo, con las mesas repletas. Se puede encontrar gastronomía casi de cualquier de país en Alcalá actualmente gracias al mercado: puestos de comida húngara, griega y argentina son algunos de los ejemplos. Y no fallan los puestos de comida manchega.