En Directo
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
Último día de Mercado Cervantino en Alcalá de Henares: estas son las actividades programadas para hoy domingo
Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorrido y decenas de actividades y eventos despiden durante el día de hoy al Mercado Cervantino
Desde el pasado miércoles hasta hoy domingo, Alcalá de Henares festejará y conmemorará a su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes. Durante estos días, decenas de miles de visitantes y alcalaínos han disfrutado de todos los puestos, eventos y actividades que se han celebrado durante la mayor fiesta alcalaína, el Mercado Cervantino.
Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorridos y hasta 300.000 visitantes se prevén durante estos días, que moverán en la ciudad "unos 18 millones de euros". Y hoy, último día del mercado, se espera una gran acogida.
El centro, totalmente colapsado por decenas de miles de curiosos que ya rondan los puestos medievales, en los que se puede encontrar de todo. Decenas de eventos y actividades se celebrarán hasta por la noche.
Actividades para esta mañana de domingo en el mercado
Alcalá de Henares se prepara para despedir a lo grande a su hijo más ilustre y a su Mercado Cervantino.
Y durante esta mañana de domingo se podrán disfrutar de las siguientes actividades:
A partir de las 12:00 horas, el Mercado Cervantino arranca con pasacalles de Don Quijote y Sancho en la Plaza de Cervantes, títeres y concurso de vestuario en la Huerta del Obispo, además del espectáculo itinerante Orcos. Dark Fantasy.
Desde las 12:15, la música de Turdión y la danza Sheherezade recorren el Itinerario 2. A las 12:30 se suman las justas, cetrería y representaciones teatrales como Entremeses cervantinos o Miguel y el caballero de los sueños.
El desfile de vestuario será a las 13:00 y los pasacalles volverán a recorrer el mercado a las 13:15. La música medieval y las exhibiciones continuarán hasta las 14:30, cuando una salva de cañón pondrá fin a la jornada matinal en la Huerta del Obispo.
Este sábado, decenas de actividades para todas las edades
Don Quijote y Sancho, las justas de caballeros, pasacalles, actividades para niños, títeres, entremeses cervantinos o el Festival de Música Celta son algunas de las actividades programadas para este sábado en el que se espera una gran acogida del Mercado Cervantino. Puedes consultar toda la programación desde este enlace.
Pasacalles, música, espectáculos, justas medievales...
Tras quedar inaugurado ayer el mercado de forma oficial por el ayuntamiento, hoy viernes se espera una gran acogida por parte de alcalaínos y turistas de todas las partes. El consistorio ha preparado decenas de actividades y más espectáculos para el disfrute de todos.
Algunas de las programadas para esta mañana son:
- A las 12:00 tendrá lugar el pasacalles de 'Los juglares de la corte' (C/ San Juan, plaza de Palacio, huerta del Obispo y C/ Sandoval y Rojas).
- A las 12:15 música con 'Los músicos de la corte' en la plaza de Cervantes y C/ Mayor.
- A las 12:30 exhibición de cetrería en la huerta del Obispo.
- Títeres El dragón Ernesto, a las 13:00 en la huerta del Obispo.
- A las 13:30 justas medievales Cómo se vestía un soldado, en la huerta del Obispo.
¡Y mucho más! Puedes consultar la programación al completo desde este enlace.
En el Mercado Cervantino hay de todo: hasta 400 puestos
Lo que no encuentres en este recorrido de puestos- que supera los dos kilómetros- probablemente no exista. Al menos en España.
En la fotogalería situada abajo puedes echar un vistazo de todo lo que hay, que no es poco.
Hay de todo en el mercado alcalaíno en homenaje a Cervantes:
- Comida de todo tipo
- Complementos hechos con cuero
- Productos de cosmética natural
- Platería
- Dibujos y retratos
- Artesanía
- Productos medievales como espadas
- Cerámica
- Ropa de piel
- Juguetes
¡Y mucho más! Merece mucho la pena visitarlo. El entretenimiento en cada puesto está asegurado.
El arte de la marquetería, escaso en España, estará hasta el domingo en la ciudad
Conocemos a Emiliano, un argentino que vino a España hace 20 años y, junto a sus dos hermanos, se dedica a la marquetería que es para él "hacer arte con madera".
Los tres hijos tienen actualmente un taller y aprendieron gracias a su padre, lo que a Emiliano le llena "de felicidad".
Y le encanta el Mercado Cervantino, "yo vivo en Alicante pero este mercado es de los tres mejores de España. Es mi primer año y me ha impresionado", afirma.
Conoceremos a Emiliano y su arte más a fondo próximamente en la CRónica de Alcalá. Ahora, es momento de que los vecinos vayan a conocerle (se encuentra en la plaza de Cervantes). Vende figuras de madera y también hace trabajos personalizados.
Refuerzo de seguridad y limpieza para estos días
Se ha instalado en pleno centro una carpa de Protección Civil, y hay más policías que habitualmente, que nos cuentan que "estaremos aquí toda la semana".
Además, servicios de limpieza están constantemente limpiando las calles, en especial las del centro, que es donde se encuentra el epicentro del Mercado Cervantino.
Pastelería Salinas, la más antigua de Alcalá, "encantados con el Mercado Cervantino pero..."
Carlos Valverde, de Pastelería Salinas, atiende a la CRónica de Alcalá y confiesa que "el mercado nos viene de lujo. Aumentamos las ventas, aunque este año tenemos un hándicap: por las obras de la plaza de Cervantes, hay menos espacio y los puestos nos tapan, además de que hemos tenido que quitar la terraza".
A pesar de ello, admite que "las ventas aumentan, aunque nosotros somos una pastelería y nuestra época más fuerte es en Navidad".
La plaza de San Diego también se llena de "cervantinos" a la hora de comer
Día espectacular a esta hora en la ciudad cumplutense. La plaza de San Diego, donde se encuentra la Universidad de Alcalá de Henares, comienza a llenarse gracias a sus puestos de comida.
Los puestos de comida triunfan en estas horas
Desde las 14:00, todos los puestos de comida han cobrado protagonismo, con las mesas repletas. Se puede encontrar gastronomía casi de cualquier de país en Alcalá actualmente gracias al mercado: puestos de comida húngara, griega y argentina son algunos de los ejemplos. Y no fallan los puestos de comida manchega.
Los mercadillos reciben a los visitantes "encantados" y esperan "grandes ventas" estos días
Más de dos kilómetros de puestos ya llenan la ciudad. La gran mayoría vienen de fuera, como Luis, que espera "grandes ventas hasta el domingo. Es una completa fiesta", expresa mientras atiende a varios clientes en su puesto de incienso.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren
- Los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid: esta es su ubicación exacta y la posible multa que te puede caer
- Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Un incendio en un edificio de la Gran Vía paraliza la calle y moviliza a bomberos y policías
- Adiós al sellado de pasaporte para entrar en España: el aeropuerto de Barajas prueba el nuevo sistema automatizado