FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Último día de Mercado Cervantino en Alcalá de Henares: estas son las actividades programadas para hoy domingo

Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorrido y decenas de actividades y eventos despiden durante el día de hoy al Mercado Cervantino

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Desde el pasado miércoles hasta hoy domingo, Alcalá de Henares festejará y conmemorará a su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes. Durante estos días, decenas de miles de visitantes y alcalaínos han disfrutado de todos los puestos, eventos y actividades que se han celebrado durante la mayor fiesta alcalaína, el Mercado Cervantino.

Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorridos y hasta 300.000 visitantes se prevén durante estos días, que moverán en la ciudad "unos 18 millones de euros". Y hoy, último día del mercado, se espera una gran acogida.

El centro, totalmente colapsado por decenas de miles de curiosos que ya rondan los puestos medievales, en los que se puede encontrar de todo. Decenas de eventos y actividades se celebrarán hasta por la noche.

