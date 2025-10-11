Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: "Me enseñó mi padre"

Emiliano es argentino y vive en Calpe (Alicante). No tiene nada que ver con Alcalá de Henares, pero es precisamente esta la magia del Mercado Cervantino. Gracias a su padre, que fue el que le enseñó, se gana la vida con la marquetería y estará hasta el domingo en su puesto en la plaza de Cervantes, haciendo arte con la madera, que es lo que mejor sabe hacer y lo que le llena "de orgullo". Como decíamos, esta es la magia del Mercado Cervantino, en el que 400 puestos rodean ya al centro de la ciudad, para disfrute y entretenimiento de alcalaínos y visitantes. Hay historias y artes como los de Emiliano que merecen ser contadas.

El arte de la marquetería, en Alcalá de Henares gracias a una familia argentina con esta tradición

La marquetería es una técnica artesanal que consiste en crear dibujos o decoraciones uniendo finas piezas de madera, nácar, marfil u otros materiales sobre una superficie. Y con esto se gana la vida Emiliano, que tiene su propia marca llamada Artesanos del Altillo.

El marquetero nos explica que "es de tradición familiar. Mi padre (Emilio) es artista, ya se dedicaba a ello y nos lo enseñó a mí y a mis dos hermanos (Matías y Milton). Ahora, todos tenemos un taller compartido y cada uno hace sus proyectos, pero compartimos espacio".

Su familia es de origen argentino, sus padres llegaron a España en 2002 y actualmente Emiliano vive y trabaja en Calpe (Alicante), pero lleva desde el miércoles en Alcalá y estará hasta el final del Mercado Cervantino (este domingo).

Y afirma que "podemos ser de los pocos marqueteros que hay en España. Es un arte casi desaparecido. Hay muchos carpinteros, pero que se dediquen exclusivamente a la marquetería no hay apenas". De hecho confiesa que en Argentina también es muy escaso.

Para Emiliano, lo más bonito de este oficio es "compartirlo con mi familia. Que me lo hayan enseñado de pequeño y ahora poder ganarme la vida con ello es un plus".

Llama en especial la atención la máquina que usa para hacer las obras de madera, un "aparato" que, de hecho, también fue creado por su propio padre y ahora ha heredado él para seguir el legado del que le enseñó con mucho amor a hacer marquetería. Con ella hace figuras de madera de todo tipo: carteles con nombres, árboles, llaveros, figuras navideñas...

Para Emiliano el Mercado Cervantino es "de los tres mejores de España"

El emprendedor argentino explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA cómo es el proceso para venir como puesto al Mercado Cervantino: "como negocio te postulas para tener tu mercado y el ayuntamiento contrata a una empresa intermediaria, que es la que elige los que vienen y los que no".

Además, admite que para él "este mercado es espectacular y está entre los tres mejores de España seguro. Hay otros como el de El Álamo y La Adrada que son también muy buenos, pero este está a la altura. Animo a todos a venir".

Es uno de los puestos que más expectación genera en la plaza de Cervantes, y no es para menos. Verle en directo cómo trabaja la madera con sus manos y la máquina de su padre es cuanto menos espectacular, además de ser el reflejo de dos generaciones que llevan décadas haciendo arte, para disfrute de todos.

El Mercado Cervantino es arte y tradición, y puestos como el de Emiliano son la mejor representación de ello.