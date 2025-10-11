El hándicap que sufren este año los negocios de la plaza de Cervantes en el Mercado Cervantino: "No es como otras ediciones"

Hasta mañana 12 de octubre, Alcalá de Henares recibirá a miles de turistas que llegan a la ciudad a disfrutar del Mercado Cervantino. Con más de 400 puestos (que puedes ver en esta fotogalería), la diversión y el entretenimiento están asegurados. "Se moverán unos 18 millones de euros", explicaban desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares recientemente. En pleno corazón de la ciudad y del mercado está la plaza de Cervantes, y, a priori, los negocios que la rodean son unos de los grandes beneficiados durante estos días. Pero este año no están teniendo tanta fortuna, explican a la CRónica de Alcalá. Profundizamos en ello.

Los locales de la plaza de Cervantes durante el Mercado Cervantino: "nos va bien, pero no como otros años"

Conversamos con hasta tres negocios situados en la histórica plaza que, como el mercado, también homenajea a Miguel de Cervantes: pastelería Salinas — la más antigua de la ciudad— , chocolatería Valor y un local de alimentación. Y los tres negocios coinciden con lo que les sucede este año.

Carlos Valverde, dueño de la pastelería, nos explica que "el Mercado Cervantino siempre depende de muchos factores. El más importante es la climatología... el año pasado llovió y no había nadie. Este año va a hacer buen tiempo, pero tenemos un gran hándicap: la plaza de Cervantes está en obras y por ello hay menos espacio, y hemos tenido que quitar la terraza, además de que los puestos colocados en la plaza nos tapan", explica. Esta situación se puede apreciar en la imagen inferior.

Situación desde los interiores de pastelería Salinas: le tapan los puestos del Mercado Cervantino / Juan Luis Martín

Aunque a pesar de ello admite que "lógicamente vendemos más porque viene mucha gente. Cuando más vendemos es por la tarde, pero nuestro fuerte, al ser una pastelería, es Navidad". La realidad de que, por las obras, los puestos estén tan pegados es que "a los mercadillos les viene bien porque la gente se concentra y no se diluye, pero a nosotros no, porque estamos tapados y no se nos ve", concluye.

Pero concluye explicando que "el Mercado Cervantino es espectacular y cada año viene más gente. Los alcalaínos nos volcamos con estas fiestas y animo a cualquiera a que venga, porque merece la pena".

También coincide con este pensamiento Laura, de chocolatería Valor, "nosotros también tenemos terraza y hemos tenido que quitarla por las obras". Al igual que el dueño del local de alimentación situado a la izquierda de Salinas, que también confiesa "vendemos más, pero este año no tanto".

Laura, de chocolatería Valor, también coincide con el pensamiento de Carlos Valverde, "no vendemos tanto este año" / Juan Luis Martín

Al contrario que sucede en la calle Mayor, otro de los epicentros del Mercado Cervantino

Si en la plaza de Cervantes este año durante el mercado no hay terrazas por las obras, al contrario sucede en la calle Mayor, donde las terrazas siguen y las mesas están casi en su totalidad repletas. Y se están incluso beneficiando de la situación que ocurre en la plaza de Cervantes, ya que los turistas buscan terrazas.

Decenas de puestos recorren la calle Mayor, que en su costado izquierdo tiene un gran número de terrazas, lo que es el anzuelo perfecto para los alcalaínos y visitantes durante estos días. Más si cabe teniendo en cuenta el gran tiempo que se prevé durante este final del mercado que homenajea a Cervantes.

Terrazas de la calle Mayor en dos puntos diferentes de la vía: a la izquierda, los puestos, y a la derecha, las terrazas, "blanco" fácil para los visitantes / Juan Luis Martín

Según el calendario aprobado, la actuación integral en la plaza de Cervantes concluirá en la primavera de 2026, y tanto negocios de calle Mayor como plaza de Cervantes se volverán a ver beneficiados, ahora sí, del Mercado Cervantino 2026.