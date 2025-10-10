¿Qué está pasando en Alcalá de Henares y por qué están robando las matrículas de los coches?

Espartales, barrio residencial de Alcalá de Henares con más de 30.000 vecinos, denuncia una oleada que robos que ha tenido como principales damnificados sus vehículos, y no solo los aparcados en las calles, también los que pasan las noches en los garajes, supuestamente, a buen recaudo. "Ahora también se llevan las matrículas de los coches", explican los vecinos en las redes sociales.

Según cuentan en X (antes Twitter), el presunto "ladrón multirreincidente sigue libre" por lo que exigen a las autoridades "seguridad ya" y piden al resto de vecinos de la ciudad complutense que "no bajemos la guardia".

Uno de los últimos robos, como han compartido ellos mismos, afecta a la calle Ramón María de Valle-Inclán, en Espartales Sur, con "destrozo de coches, robos de bicicletas y radiocasetes". También entran en los garajes para cometer este tipo de delitos. Un coche de alta gama apareció sin ruedas en Avenida del Terrorismo, 5. "¿Alguien piensa dar una solución a esto?", se preguntan los damnificados.

Este diario se ha puesto en contacto con fuentes de la Policía Nacional, que hasta la mañana de este viernes "no tenemos constancia de denuncias por robos en vehículos en la zona de Espartales, en Alcalá de Henares". Sin embargo, los vecinos animan a "estar atentos, revisar los coches y denunciar cualquier sospecha" ante la última de estos ladrones que, aparentemente, campan a sus anchas por una de las barriadas más jóvenes del municipio.

"En Espartales los robos no paran", anuncian. En la madrugada del pasado viernes al sábado, en la calle Jacinto Verdaguer un vehículo amaneció sin matrícula. Una situación que debe ser puesta en conocimiento de las autoridades inmediatamente porque está prohibido circular sin placa identificatoria.

¿Para qué se usan las matrículas de coche robadas?

Aunque pueda parecer una simple gamberrada, no lo es. En la mayoría de los casos, se utilizan en vehículos para cometer delitos y no ser descubiertos, o para colocarlas en coches y venderlos a terceros países. De ahí la importancia de denunciar ante la autoridad competente —Policía Nacional o Guardia Civil— lo más rápido posible.

Y es que, el ladrón puede estar circulando con la matrícula robada, cometer infracciones de tráfico, por ejemplo, y las multas llegan al propietario de la identificación. Una denuncia es la única forma de demostrar que no es responsable de las infracciones o de otras actividades delictivas.

Más seguridad en el barrio de Espartales

La Policía Local de Alcalá de Henares, a través de la Unidad de Distrito Norte, ha intensificado su presencia en el barrio de Espartales desde el mes de febrero.

Los agentes realizaron vigilancias dinámicas diarias en puntos estratégicos del Distrito IV, con especial atención a la prevención de ocupaciones ilegales y actos vandálicos en inmuebles de titularidad pública. Estas actuaciones redujeron casi total de intentos de usurpación de viviendas municipales, así como la recuperación judicial de un número significativo de inmuebles en el último año.

Según el último Balance de Criminalidad, de enero a junio de este año, en Alcalá de Henares se produjeron 138 sustracciones de vehículos, lo que supone un 20 % con respecto a los datos de enero a junio de 2024, cuando se denunciaron 115 robos de coches en la ciudad.