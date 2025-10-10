FÚTBOL
Alcalá de Henares llenará El Val frente al Tenerife en la Copa del Rey para apoyar a los rojillos: ya hay horario de la eliminatoria
El club rojillo no lo tendrá fácil frente a un equipo que lo ha ganado todo en este comienzo de temporada, pero se espera que el Val se convierta en un infierno para el equipo tinerfeño
La ciudad de Alcalá de Henares disfruta en estos momentos de su espectacular Mercado Cervantino, pero en este mes de octubre tiene otro gran plato fuerte: la Copa del Rey, a la que el conjunto de Vivar Dorado logró clasificarse tras ser campeón del grupo 7 de Tercera Federación en la temporada pasada. En esta primera ronda (1/64) se verá las caras con el Tenerife, de categoría superior (Primera Federación), y ya hay horario para esta eliminatoria, en la que toda la ciudad debe acudir al Val para apoyar a los suyos.
Horario del Alcalá - Tenerife en la Copa del Rey: ilusión desbordada en un mes precioso en Alcalá
Este campeonato es siempre bonito. Y lo es indiferentemente de la categoría del club. Es un torneo donde todo se equipara y en el que clubes que jamás lo hubieran pensado de repente se ven frente a equipos de la élite, frente a los mejores del mundo.
No es el caso en particular del Alcalá, que se enfrentará al Tenerife, pero es aun así una oportunidad bonita y buen reto en el que tiene por delante. Pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey alimentaría más si cabe la ilusión entre la afición y también supondría, como no, un importante y decisivo ingreso extra para el club.
Todo ello se decidirá el próximo martes 28 de octubre a las 20:30, en el Val. Y a partido único, claro.
Así han empezado la temporada ambos conjuntos
El Alcalá, en el grupo 5 de Segunda Federación, ha empezado cumpliendo en esta temporada: en cuatro encuentros ha cosechado una derrota (frente al Sanse, uno de los favoritos para ascender), una victoria en la segunda jornada ante el Conquense, y dos empates consecutivos frente al Colonia y Getafe B respectivamente.
Todo ello le coloca como decimocuarto clasificado de 18 equipos que hay. Aunque es relevante señalar que ha jugado un partido menos. Este encuentro, perteneciente a la jornada 5, se retrasó por el mal estado del césped del filial del Rayo Vallecano B, y tendrá lugar finalmente el miércoles 12 de noviembre a las 20:00 en el estadio de Vallecas. Un escenario y oportunidad única para que haya un gran desplazamiento.
Por otro lado, el conjunto tinerfeño —del grupo 1 de Primera Federación y recién descendido de la Liga Hypermotions— ha comenzado de forma inmejorable la temporada 25/26. Es líder en solitario de su grupo, con seis victorias de seis, y 16 goles a favor y solo 2 en contra.
Aunque el precedente es positivo para los alcalaínos: se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos victorias para el Alcalá, otra para el Tenerife y un empate. La última, en la temporada 12/13 en la antigua Segunda División B, el Alcalá ganó 0-1 a domicilio.
No lo tendrán fácil los rojillos ante un club que se encuentra en estado de gracia, pero es momento de que tanto jugadores como afición hagan fuerza y que el Val el próximo 28 de octubre a las 20:30 sea un completo infierno para los visitantes.
