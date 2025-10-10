Don Chepudo y Cervantes unen fuerzas para repartir dinero en Alcalá de Henares: segundo premio de la Lotería Nacional

Don Chepudo —administración de lotería ubicada en calle José María Pereda, 5 (Alcalá de Henares)— lo ha vuelto a hacer. Es habitual ver a Valentín, su gerente, festejando que ha vuelto a repartir felicidad en la ciudad complutense. En esta ocasión, ha repartido el segundo premio de la Lotería Nacional del pasado jueves 9 de octubre, que coincidió con el homenaje de la ciudad a Cervantes por su bautismo el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor. Una fecha señalada en el calendario por los alcalaínos y que fue doblemente bonita en esta ocasión.

El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves cayó en Alcalá de Henares, gracias a la magia del "chepudo"

El número agraciado fue el 91.133, que lleva un premio de 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo. Valentín, a esta hora de la tarde, afirma que "todavía no sé cuántos he vendido".

El dueño de la administración confiesa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "estamos muy contentos. Batimos récord en esto de dar premios en Alcalá, repartimos dinero en todos los sorteos grandes. Siempre que se habla de premios hay que hablar de Don Chepudo. La gente lo sabe, y ahora, cerca de Navidad, vienen muchos alcalaínos a comprar porque saben que damos mucha suerte. Lo que más nos llena de felicidad es que es un dinero que viene muy bien al barrio".

La tradición de esta administración Como su propio nombre indica, las personas que compran un décimo en este local, posteriormente lo pasan por detrás de la chepa del chepudo que está situado al lado de la ventanilla (se le puede ver en la imagen principal de la noticia). Otro de los secretos es el optimismo de Valentín y de su familia, que afirma: "sigo animando a la gente. Siempre que entrego un décimo pienso que ese lleva premio. El ser positivo lleva su recompensa".

Todos los grandes premios que ha repartido Don Chepudo recientemente

Están muy acostumbrados a descorchar el champán:

En este mismo 2025 repartieron el tercer premio de la 'Lotería del Niño', y además el cuarto premio de la Lotería de Navidad.

En 2023 también tocaron aquí dos premios de la Lotería de Navidad.

Con respecto a la Lotería Nacional, también ha sido agraciada esta administración en diferentes ocasiones. En 2024 le tocó el primer premio, con 30.000 euros para cada décimo.

En 2022 llegó a repartir cuatro premios en menos de cinco meses. Casi nada.

Estos son algunos de los ejemplos, pero hay muchos más. Por ello, Don Chepudo tiene tradición en Alcalá y se llena de alcalaínos en estas fechas, para empezar el 2026 'cargaditos de billetes'.