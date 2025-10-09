El pueblo de la Alcarria madrileña a 30 minutos de Alcalá de Henares que parece andaluz según 'Viajar'

La Comunidad de Madrid está repleta de miles de rincones y secretos que nos hacen olvidar en ocasiones lo que es el bullicio de tener a tanta gente a nuestro alrededor. Nos referimos a esos pueblos alejados de la ciudad, que además de hacernos desconectar, nos hacen imaginar que estamos incluso en hasta otra comunidad. Al que esta vez nos referimos está muy cerca de Alcalá de Henares. De hecho, a tan solo media hora.

"Granada", a media hora de Alcalá de Henares

Al visualizar las fotos de este pueblo, es inevitable que se nos venga a la cabeza la Alpujarra Granadina, una comarca situada en la parte suroriental de la provincia de Granada. Lo que le hace especial es que no está en Granada, sino a media hora de la ciudad cervantina.

Se trata de Olmeda de las Fuentes, un pueblo que encandila a cualquiera que lo visita por sus casitas encaladas y entorno verde. Y tiene tan solo 408 habitantes, según las estadísticas del INE en 2024.

Vistas desde la montaña del pueblo / Istock / Israel Hervás Bengochea

La historia de Olmeda de las Fuentes, el pueblo de los artistas

Los orígenes de la zona se remontan a la Edad del Bronce (1.700 a.C.), cuando ya existía un poblado fortificado y varias granjas, aunque la primera referencia escrita estuvo precisamente en un documento de Alcalá de Henares, en el año 1135. Se mencionaba esta aldea como "fuero viejo" y el nombre que recibía era El Alameda.

En el siglo XVI se independizó de Alcalá y fue pasando de señor en señor hasta llegar al siglo XVIII, cuando el empresario Juan de Goyeneche impulsó la industria textil y abrió una etapa de prosperidad económica y demográfica en el pueblo, que hoy todavía recuerda y agradece su arquitectura.

Fue en esta época cuando se comenzó a cultivar la atractiva estética actual de Olmeda de las Fuentes. En el pueblo destacan la Iglesia de San Pedro Apóstol, las callejuelas empinadas y los detalles cuidados por sus vecinos. Los habitantes de Olmeda cuidan con esmero sus casas, encalándolas con frecuencia y adornando cada puerta de forma diferente. Las flores son otros de los elementos habituales del pueblo, y rondan decenas de calles y casas.

Otra de las grandes características que diferencian a esta localidad es que fue residencia de artistas: tuvo una segunda época de éxito- entre la década de 1950 y 1960- y fue aquí cuando diferentes artistas llegaron.

Una vez descubierta la belleza de este lugar, nombres reconocidos como Francisco San José, Pilar Aranda o Eugenio Granell llegaron a Olmeda. Aunque ha de decirse que el primero en "atreverse" y aterrizar al pueblo fue Álvaro Delgado.

Muchos de estos se instalaron aquí y hoy sus casas forman parte de la Ruta de los Pintores, un itinerario que va de casa en casa contemplando en cada una de sus residencias el recuerdo que el pueblo guarda de ellos: en todas sus puertas descansa una placa con su rostro, nombre y una de sus obras.

Y no solo eso; en la Casa de la Cultura también se puede visitar una exposición con algunas piezas de estos artistas, que son un recuerdo permanente de la capacidad artística que tuvo esta localidad hace décadas. Hoy, se encuentra sin grandes artistas entre sus ciudadanos, pero sigue teniendo esa belleza que le hace ser visitada por cientos de turistas.