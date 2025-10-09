Dónde aparcar en Alcalá de Henares para disfrutar del Mercado Cervantino
El Mercado Cervantino es el evento más multitudinario de Alcalá de Henares y aparcar puede convertirse en un verdadero problema
El Mercado Cervantino es el evento más multitudinario de Alcalá de Henares. No solo los vecinos de la zona quieren disfrutar de los puestos medievales y pasar una jornada muy especial, también la ciudad recibe visitantes de otros puntos de la Comunidad de Madrid que repiten cada año la experiencia. Hay una preocupación que comparten todos los asistentes: dónde aparcar en esta semana.
Teniendo en cuenta que es el mayor mercado temático de Europa, las aglomeraciones son prácticamente inevitables. Para llegar en coche a Alcalá y no perder la paciencia en los sufridos atascos, hay varias opciones que puedes coger.
Parkings de pago que hay en Alcalá de Henares durante el Mercado Cervantino
Si llegas temprano por la mañana y buscas aparcar cerca del centro, lo más recomendable es optar por alguno de los aparcamientos de Alcalá de Henares. Sin embargo, si llegas más tarde, es probable que ya estén completos. Los tres más céntricos son:
- Parking de San Lucas. Es un aparcamiento subterráneo, con 236 plazas. Está ubicado bajo la Plaza de San Lucas, con entrada por la Vía Complutense, tiene acceso directo al Casco Histórico a través de dos callejones: Las Santas Formas y otro que comunica con la calle Nebrija. Abre las 24 horas del día.
- Parking de la Paloma. Es subterráneo y dispone de unas 309 plazas. Está situado en la Plaza de la Paloma, con entrada por la calle Santo Tomás de Aquino, justo al lado de los Juzgados de Alcalá de Henares. Se encuentra en pleno casco histórico, lo que lo hace muy cómodo si quieres dejar el coche y andar hacia la Plaza Cervantes o los alrededores. Está abierto las 24 horas del día, todos los días.
- Parking de El Mercado. Es subterráneo, con 148 plazas. Está ubicado en la calle Cerrajeros, junto al Ayuntamiento y el Mercado Municipal de Abastos, a muy poca distancia de la Plaza Cervantes y la Calle Mayor. Dispone de plazas para personas con discapacidad, puntos de recarga de vehículos eléctricos, una altura máxima permitida de 2,10 m y está abierto las 24 horas, todos los días.
¿Cómo aparcar gratis en Alcalá de Henares durante el Mercado Cervantino?
Aunque haya que andar un poco, puede convertirse en un agradable paseo hasta el Mercado Cervantino y una gran opción para tu bolsillo. Las alternativas de aparcamiento gratuitas que tienes en Alcalá de Henares para aparcar son:
- Antiguo recinto ferial. Hay que madrugar mucho porque es el que utilizan los comerciantes del mercado, así que es complicado aparcar.
- Luis Vives. Es una parcela de tierra donde se aparca habitualmente. En breve será remodelada y asfaltada, se situa a unos 20 minutos del mercado.
- Aparcamiento en El Corte Inglés. Desde el 8 al 12 de octubre se abrirá un aparcamiento alternativo del Mercado Cervantino. Los vehículos podrán entrar desde las 11:00 hasta las 22:00.
