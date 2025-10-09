En Directo
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
Alcalá de Henares enloquece con su Mercado Cervantino, el medieval más grande de Europa
Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorrido y decenas de actividades y eventos ya llenan de "cervantismo" la ciudad complutense ( y hasta el 12 de octubre)
Desde el pasado miércoles hasta el próximo domingo, Alcalá de Henares festejará y conmemorará a su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes. Hoy, día 9, es festivo local en la ciudad por el bautismo de Miguel de Cervantes (9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor), y por ello ha sido inaugurado recientemente de forma oficial el Mercado Cervantino por el ayuntamiento.
Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorridos y hasta 300.000 visitantes se esperan durante estos días, que moverán en la ciudad "unos 18 millones de euros". La ciudad complutense está ya a reventar. El centro, totalmente colapsado por decenas de miles de curiosos que ya rondan los puestos medievales.
Los puestos reciben a los visitantes "encantados" y esperan "grandes ventas" estos días
Más de dos kilómetros de puestos ya llenan la ciudad. La gran mayoría vienen de fuera, como Luis, que vende productos medievales y espera "grandes ventas hasta el domingo. Es una completa fiesta", expresa mientras atiende a varios clientes.
¡Comida para todos!
Tanto en la plaza de Cervantes como en la plaza de San Diego se encuentran decenas de puestos de comida de todo tipo, que ofrecen a cada cliente que pasa para probar. Paella, kebab, hamburguesas, puestos con frutos secos y quesos son algunos de los productos que se pueden encontrar.
El centro ya está repleto de alcalaínos y turistas que disfrutan de los puestos
La Plaza de Cervantes ya se encuentra en su máximo esplendor, a expensas del fin de semana, donde se espera a más gente.
Los puestos rodean al centro de la ciudad y se puede encontrar de todo: comida, quesos manchegos, y, como no, puestos con productos medievales como espadas o escudos.
Inaugurado el Mercado Cervantino: Don Quijote ya pasea por la ciudad
Sobre las 13:10 ha quedado inaugurado de forma oficial el Mercado Cervantino por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Don Quijote ya pasea por la ciudad junto a la comitiva del consistorio. Y arropados por decenas de miles de acalaínos y curiosos que ya llenan el centro de la ciudad.
