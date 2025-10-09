Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Alcalá de Henares enloquece con su Mercado Cervantino, el medieval más grande de Europa

Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorrido y decenas de actividades y eventos ya llenan de "cervantismo" la ciudad complutense ( y hasta el 12 de octubre)

Don Quijote ya pasea por Alcalá de Henares

Don Quijote ya pasea por Alcalá de Henares

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Desde el pasado miércoles hasta el próximo domingo, Alcalá de Henares festejará y conmemorará a su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes. Hoy, día 9, es festivo local en la ciudad por el bautismo de Miguel de Cervantes (9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor), y por ello ha sido inaugurado recientemente de forma oficial el Mercado Cervantino por el ayuntamiento.

Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorridos y hasta 300.000 visitantes se esperan durante estos días, que moverán en la ciudad "unos 18 millones de euros". La ciudad complutense está ya a reventar. El centro, totalmente colapsado por decenas de miles de curiosos que ya rondan los puestos medievales.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
  2. ¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día
  3. Laura, Dambéle, Alfa y Jorge, las cuatro vidas que quedaron sepultadas bajo los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid
  4. Este es el momento del derrumbe de un edificio de la calle Hileras 4 en Madrid
  5. La gira de Alejandro Sanz aterriza en Madrid en junio: cuándo y cómo comprar tus entradas
  6. El edificio derrumbado fue comprado en 2022 por un fondo saudí y se iba a destinar a hotel
  7. Los bomberos buscan con perros de la Unidad Canina de Rescate a los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Ópera
  8. De Carabanchel a Montepríncipe: así es la mansión de Omar Montes tras mudarse de Pan Bendito

Las mejores ofertas de Amazon (9 de octubre): desde un 25 % hasta un 50 % de descuento

Las mejores ofertas de Amazon (9 de octubre): desde un 25 % hasta un 50 % de descuento

Sofocado un incendio en la casa de Vinícius Junior mientras el jugador está con Brasil

Sofocado un incendio en la casa de Vinícius Junior mientras el jugador está con Brasil

El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España

El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España

La plaza de San Diego también recibe a los visitantes con decenas de puestos

La plaza de San Diego también recibe a los visitantes con decenas de puestos

El centro de Alcalá de Henares repleto de gente que sigue a Cervantes

El centro de Alcalá de Henares repleto de gente que sigue a Cervantes

Satanás Trump desata el júbilo en Gaza

Satanás Trump desata el júbilo en Gaza

Inma Sanz alerta sobre el riesgo de un nuevo apagón como el de abril

Inma Sanz alerta sobre el riesgo de un nuevo apagón como el de abril

Don Quijote ya pasea por Alcalá de Henares

Don Quijote ya pasea por Alcalá de Henares