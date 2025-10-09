Alcalá de Henares enloquece con su Mercado Cervantino, el medieval más grande de Europa

Desde el pasado miércoles hasta el próximo domingo, Alcalá de Henares festejará y conmemorará a su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes. Hoy, día 9, es festivo local en la ciudad por el bautismo de Miguel de Cervantes (9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor), y por ello ha sido inaugurado recientemente de forma oficial el Mercado Cervantino por el ayuntamiento.

Más de 400 puestos, dos kilómetros de recorridos y hasta 300.000 visitantes se esperan durante estos días, que moverán en la ciudad "unos 18 millones de euros". La ciudad complutense está ya a reventar. El centro, totalmente colapsado por decenas de miles de curiosos que ya rondan los puestos medievales.

Puesto del mercado, en la Plaza de Cervantes / Juan Luis Martín Los puestos reciben a los visitantes "encantados" y esperan "grandes ventas" estos días Más de dos kilómetros de puestos ya llenan la ciudad. La gran mayoría vienen de fuera, como Luis, que vende productos medievales y espera "grandes ventas hasta el domingo. Es una completa fiesta", expresa mientras atiende a varios clientes.

¡Comida para todos! Tanto en la plaza de Cervantes como en la plaza de San Diego se encuentran decenas de puestos de comida de todo tipo, que ofrecen a cada cliente que pasa para probar. Paella, kebab, hamburguesas, puestos con frutos secos y quesos son algunos de los productos que se pueden encontrar.

Miles de alcalaínos y turistas ya rodean las decenas de puestos del centro de Alcalá / Juan Luis Martín El centro ya está repleto de alcalaínos y turistas que disfrutan de los puestos La Plaza de Cervantes ya se encuentra en su máximo esplendor, a expensas del fin de semana, donde se espera a más gente. Los puestos rodean al centro de la ciudad y se puede encontrar de todo: comida, quesos manchegos, y, como no, puestos con productos medievales como espadas o escudos.