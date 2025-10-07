Nuevo aparcamiento público en Alcalá de Henares: mejorará la accesibilidad y estará rodeado de un entorno verde
El nuevo parking se situará en la parcela situada en la calle Luis Vives 22 y otorgará 75 nuevas plazas para los vehículos
Recientemente, la Junta de Gobierno Local de Alcalá de Henares ha aprobado el proyecto de acondicionamiento de la parcela situada en la calle Luis Vives 22, que será destinada a un nuevo aparcamiento con capacidad pública para 75 vehículos, para disfrute de todos sus vecinos.
Actuación del futuro aparcamiento público en Alcalá de Henares: plazos y presupuesto
El plazo de ejecución previsto es de tres meses, con un presupuesto de 223.470,21 euros. "Transformará un solar en mal estado en un espacio ordenado, accesible y sostenible", aseguran desde el ayuntamiento.
El nuevo estacionamiento contará con 75 plazas en total, de las cuales dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras dos dispondrán de puntos de recarga para vehículos eléctricos, en línea con las políticas de movilidad sostenible.
Las obras contemplan también la pavimentación completa del solar, el acondicionamiento de accesos, drenaje, nueva señalización horizontal y vertical, y la creación de itinerarios accesibles sin barreras arquitectónicas, y también alumbrado público led eficiente para mejorar la iluminación de este espacio, una solicitud muy demandada por los vecinos de la zona, ganando en visibilidad y seguridad en este entorno.
Un proyecto que también incentivará la naturaleza
Además de las nuevas plazas de aparcamiento, se plantarán 87 nuevos árboles, que se distribuirán entre la propia parcela y el entorno del CEIP Luis Vives.
El concejal de Obras, Antonio Saldaña, ha destacado que "este aparcamiento será una solución real y útil para los habitantes de Alcalá de Henares. Hemos apostado en esta obra por un entorno verde y pensado en la movilidad y accesibilidad de todos".
