Nuevas formaciones para trabajadores y desempleados en la UAH: 11 cursos gratuitos y accesibles para toda España

En un momento en que la transición ecológica demanda cada vez más competencias verdes, la Universidad de Alcalá (UAH) pone en marcha un ambicioso programa de formación gratuita orientado tanto a trabajadores como a personas desempleadas. La iniciativa, impulsada por la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de la UAH, está diseñada para fomentar la empleabilidad en sectores emergentes ligados a la economía circular y la bioeconomía.

El proyecto, 'Fomento de la empleabilidad en nichos de empleo de la transición ecológica', ofrece once cursos online (con algunas sesiones presenciales opcionales) en materias tan variadas como gestión de residuos, métodos en economía circular, xerojardinería, control de plagas ecológico o evaluación de impacto ambiental. Los participantes que completen con éxito los cursos obtendrán un título acreditativo, mientras que aquellos que completen varios cursos en un itinerario recibirán un título de experto.

Así, estos cursos se extenderán hasta enero de 2027, con el objetivo de llegar a 1.700 alumnos en toda España.

Estrategia con alcance territorial y objetivo inclusivo

Aunque la idea suena local, el programa tiene una dimensión nacional: puede accederse desde cualquier punto de España, siempre que el interesado sea trabajador o desempleado, con especial atención a comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las sesiones online permiten flexibilidad geográfica, mientras que las clases presenciales opcionales buscan reforzar el vínculo entre alumnos, docentes y empresas del sector.

El programa cuenta con el respaldo económico del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, lo que garantiza que los cursos sean gratuitos para todos los inscritos.

El diseño del programa responde a un desafío claro: muchos sectores relacionados con la sostenibilidad aún tiene déficit de profesionales formados. Apostar por una formación modular, accesible y gratuita reduce barreras de entrada para quienes desean convertirse o mejorar sus competencias.

La propia Universidad de Alcalá ya tiene experiencia en este tipo de iniciativas. En ediciones anteriores ha formado gratuitamente a más de 600 personas desempleadas de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha con cursos similares.

Los 11 cursos de formación online son:

Gestión de residuos en la economía circular (80 horas)

Herramientas y metodologías en economía circular (60 horas)

Gestión de la Responsabilidad Social y Corporativa (80 horas)

Xerojardinería y jardinería adaptada al cambio climático (80 horas)

Control de plagas de manera sostenible (80 horas)

Monitor Ambiental. Guía intérprete de espacios protegidos (80 horas)

Plantas y hongos medicinales (80 horas)

Micología aplicada (80 horas)

Apicultura (79 horas)

Agricultura y huertos ecológicos (80 horas)

Evaluación de Impacto Ambiental (80 horas)

Toda la información relacionada con cada curso y la forma de inscripción está disponible en la página web de la Cátedra de Medio Ambiente.

Con esta iniciativa, la UAH no solo ofrece herramientas formativas, sino que apuesta por transformar el paradigma laboral: impulsar que la economía circular no sea solo un concepto, sino un campo profesional viable.