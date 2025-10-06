El Alcalá afronta uno de sus partidos más ilusionantes, frente al Tenerife en la primera ronda de Copa del Rey

Se acaba de celebrar el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y los 112 clubes- de hasta 14 categorías diferentes- que participarán en esta primera eliminatoria ya conocen a sus respectivos rivales. Entre ellos el Alcalá, que se clasificó a esta ronda de forma directa tras ser campeón de su grupo en la pasada temporada en Tercera Federación.

El Tenerife, rival del Alcalá en la primera ronda de la Copa del Rey

Se trata de la 122º edición de la Copa del Rey, y el club rojillo ha tenido el honor de disputarla en hasta 15 ocasiones. En esta temporada, la 25/26, volverá a jugar este ilusionante torneo después de 14 años.

Y en esta ocasión, se enfrentará e intentará hacer historia en esta primera ronda frente al Tenerife, de Primera Federación. Esta eliminatoria, que es a un solo partido, se disputará en El Val y se jugará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Estos eran todos los posibles rivales

Como afirmaron desde la propia Real Federación de Fútbol, "el sorteo se guía por criterios de proximidad", y estos eran todos los clubes que le podía tocar al conjunto dirigido por Vivar Dorado:

De la Liga Hypermotion: Albacete , Leganés y Las Palmas .

, y . Primera Federación: Guadalajara, Talavera de la Reina, Cacereño, Mérida, Ibiza y Tenerife.

5 puntos de 12 posibles: así ha sido el comienzo liguero

El club afronta una temporada ilusionante, con el objetivo de "estabilizar al club", y hasta ahora ha disputado cuatro partidos en los que ha cosechado una victoria, dos empates y una derrota. Eso sí, cabe recalcar que han sido hasta ahora cuatro enfrentamientos de nivel, con equipos que, a priori, lucharán por estar en los puestos de arriba: derrota frente al San Sebastián de los Reyes, victoria frente al Conquense, empate ante el Colonia y otro empate cosechado contra el filial del Getafe.

El pasado domingo tenía que haber disputado frente al Rayo Vallecano B la jornada 5, pero el encuentro se aplazó por "las graves deficiencias encontradas en los campos 3 y 4 de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano". Ambos clubes esperan encontrar una solución y anunciar la nueva fecha del encuentro próximamente.