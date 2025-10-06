La alcalaína Alba García Falagán se corona como la mejor saltadora ciega del mundo

La alcalaína Alba García Falagán sigue demostrando que está hecha para escenarios grandes. El pasado sábado 4 de octubre, la atleta de 23 años se coronó como la mejor saltadora ciega del mundo tras volar hasta el oro en la prueba de salto de longitud T11 (atletas ciegas) del Mundial de Atletismo Paralímpico celebrado en Nueva Delhi. Un campeonato internacional en el que también se colgó la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros T11 junto a su guía Diego Folgado.

La alcalaína dominó la competición de salto de longitud con una prueba muy regular, con un mejor salto de 4,80 metros que le sirvió para conquistar el título mundial y completar su mejor marca de la temporada sobre el foso. Estas dos medallas internacionales llegan un año después de colgarse el bronce en los Juegos Paralímpicos de París. Así, García continúa en la cima del atletismo paralímpico.

La alcalaína, estudiante de Fisioterapia en la Universidad de Alcalá de Henares, padece una discapacidad visual desde los primeros meses de vida. A los cuatro meses fue diagnosticada con amaurosis congénita de Leber, una enfermedad genética que afecta a la retina y que es degenerativa. De hecho, tuvo que cambiar de categoría en el ciclo paralímpico entre Tokio y París 2024 debido a su pérdida de visión.

De casi no participar a ganar la medalla de oro

Dicen que la realidad siempre supera a la ficción. Y es que, lo que parecía una pesadilla antes de arrancar la prueba, se acabó convirtiendo en la tarde de ensueño de Falagán. Minutos antes de comenzar la final de salto, Falagán sufrió una torcedura de tobillo durante el calentamiento. A pesar del contratiempo, decidió participar y completar sus saltos con precaución.

La decisión resultó acertada: en su cuarto intento la alcalaína alcanzó los 4,80 metros, su mejor marca de la temporada y suficiente para subir al primer escalón del podio. “No quería marcharme sin intentarlo”, explicó después con una sonrisa. Su constancia y capacidad para concentrarse en medio de la incertidumbre marcaron la diferencia.

Desde el inicio de la prueba, García se colocó en lo más alto del podio tras un primer salto de 4,59. Una posición que no abandonó el resto de la final. Y es que, su rendimiento fue creciendo conforme llegaban los siguientes intentos, con 4,63 metros en el segundo; 4,69 en el tercero, y 4,80 metros en el cuarto. Hizo nulo en el quinto y renunció a saltar en el último, conocedora de que ya había logrado la medalla de oro.

El podio lo completaron la francesa Tiffany Logette-Lods (4,56 m) en segundo lugar y de la italiana Arjola Dedaj (4,41 m) .

De esta forma, García obtuvo su primer oro en una competición internacional absoluta y se "quitó la espinita" de su actuación en el Mundial de París 2023, donde saltó hasta los 4,82 metros y se quedó apenas a un centímetro del bronce mundial.

También bronce en velocidad

Pero su éxito no se limitó al salto. En la prueba de velocidad, Alba García Falagán, guiada por Diego Folgado, consiguió la medalla de bronce en los 100 metros T11, registrando una marca personal de 12″22.

La prueba la ganó la brasileña Jerusa Geber (11″81), con plata para la china Yiming Liu (12″11).

Ese podio confirma la versatilidad de Alba, que maneja con firmeza tanto la potencia del salto como la velocidad requerida en los 100 metros, demostrando que su dominio va más allá de una sola disciplina.