Planes de fin de semana en Alcalá de Henares: de 3 a 5 de octubre

Alcalá de Henares despide una semana muy especial dedicada a sus mayores y lo hace con una agenda de fin de semana repleta de propuestas culturales, teatro, exposiciones y actividades para todos los públicos. La Semana del Mayor, que ha llenado de vida la ciudad complutense con música, rutas, homenajes y espectáculos culmina este fin de semana con algunos de sus actos más esperados.

Pero no será lo único: también llegan estrenos de cine, exposiciones que invitan a reflexionar con humor sobre el envejecimiento y planes de ocio tan variados como una batalla de gallos o una noche de observación lunar. Un fin de semana para disfrutar al aire libre y donde el tiempo acompañará.

La Semana del Mayor: música, teatro y homenajes

Hoy 3 de octubre, a las 18:00 horas, tendrá lugar uno de los momentos más emotivos de todo el programa: las Bodas de Oro. Este año, 92 parejas celebrarán sus 50 años de unión en un acto que promete emoción y recuerdos compartidos. La jornada continuará en la Plaza de Cervantes con la música en directo de la Orquesta Mavericks, que pondrá ritmo a una tarde pensada para bailar y disfrutar.

Evento de la Semana del Mayor 2025 / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Mañana sábado, a las 9:00 horas, se iniciará una ruta de senderismo por la ribera del río Henares hasta la Laguna de Isla Filipinas, un recorrido natural perfecto para disfrutar del otoño. Mientras que por la tarde, a las 18:00 horas, el Auditorio Paco de Lucía acogerá el espectáculo de danza española 'La casa de Bernarda Alba', interpretado por el Ballet Albéniz con Pepe Vento. Por su parte, el Teatro Salón Cervantes a las 19:00 horas contará con el espectáculo cómico de Andoni Ferreño y Agustín Bravo ¿Se alquila?, una obra que promete risas y situaciones disparatadas. La jornada concluirá nuevamente en la Plaza Cervantes con una orquesta en directo y baile.

Y ya para cerrar la Semana del Mayor, el domingo tendrá lugar una exhibición de unidades caninas en la Huerta del Obispo, donde los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo de los equipos especializados en la detención de drogas y sustancias. El broche final lo pondrá la representación teatral de 'El genio alegre', a cargo del grupo Flogar, que despedirá una semana llena de vida, humor y reconocimiento.

Para los más cinéfilos: el estreno de 'El secreto de Sofía', la última película de Álex González aterriza en las salas

Para los amantes del cine, hoy llega a las salas 'La sospecha de Sofía', la nueva película protagonizada por Alex González. Basada en la novela homónima de Paloma Sánchez-Garnica, ganadora de un Premio Planeta, la película narra la historia de Daniel, un hombre que viaja al Berlín del Este en plena Guerra Fría para conocer a su madre biológica... sin saber que está a punto de verse envuelto en un oscuro plan de la KGB que cambiará su vida para siempre. Intriga, espionaje y emociones que combinan en este intenso thriller histórico.

Y para aquellos que disfruten de la música en directo, hoy a las 20:00 horas, el cantautor Luis Pastor actuará a las 20:00 horas en la Sala Margarita Xirgu. Su concierto promete una velada íntima con temas cargados de poesía, compromiso y emoción.

Un sábado cargado de actividades: desde música hasta el espacio

Si aún no sabes qué hacer el sábado, Alcalá de Henares te ofrece una disparidad de actividades aptas para todos los gustos. A las 18:00 horas, el Centro FIA acogerá un Campeonato de Ajedrez Intergeneracional, una divertida forma de unir a jóvenes y mayores frente al tablero.

A la misma hora, en La Galeta, los freestylers locales se medirán en una Batalla de Gallos, donde el ingenio, la rima y la improvisación marcarán el ritmo.

Este sábado tendrá lugar en el Recinto Ferial una observación a la luna en honor al Día Internacional de la Observación Lunar / VIU

Y cuando caiga la noche, a partir de las 20:00 horas, el Recinto Ferial se sumará al Día Internacional de la Observación Lunar, con telescopios y prismáticos para contemplar el cielo. Una actividad impulsada por la NASA y abierta a todos los públicos que promete una experiencia astronómica única.

Dos exposiciones a punto de acabarse

El Antiguo Hospital de Santa María la Rica acoge dos exposiciones dentro de la XXXII Muestra Internacional de las Artes del Humor.

Por un lado, 'Dominga habla sola. A la tercera (edad) va la vencida', una muestra de 90 viñetas que voz a una mujer mayor cargada de ironía, humor y rebeldía. Dominga reflexiona sobre la soledad, los estereotipos y el paso del tiempo con un estilo mordaz y tierno a partes iguales.

En paralelo, la exposición central de la Muestra, 'Envejecer con humor' reúne más de 120 viñetas de autores de 40 países en la Sala Antonio López del mismo edificio. Ambas pueden visitarse de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y los domingos por la mañana.