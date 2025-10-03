Llega a Alcalá de Henares la perfumería más viral de España
Es una perfumería que empezó solo como tienda online, pero por su gran éxito ya ha abierto también tiendas físicas, ahora en Alcalá
Una nueva tienda llega a Alcalá de Henares y se va a convertir en una de las favoritas de sus vecinos. Tras la apertura de El Corte Inglés y la primera tienda de Primark, ahora llega otro negocio que arrasa en redes sociales hasta convertirse en uno de los más virales.
La Marquesa ya ha abierto sus puertas en la Calle Talamanca número 1. Este es un negocio que un inicio solo tenía tienda online, pero fue tal el éxito en internet que ha podido lanzarse a los locales en físico.
Abrió una primera tienda en Barcelona que en Google ya cuenta con una excelente nota de 4,9 estrellas. Ahora quiere ir por el mismo camino en las calles alcalaínas.
¿Qué tiene de diferente esta perfumería viral que ha abierto en Alcalá de Henares?
Si tienes redes sociales, sabrás que los perfumes árabes se han convertido en toda una revolución en el mundo de las fragancias. Ahora los vas a tener más cerca que nunca, sin tener que navegar por internet para conseguirlos y fiándote de que van a llegar con esta perfumería viral.
Además, así puedes probarlos en persona y decantarte porque el de verdad se amolda a tus gustos y forma de ser, como si fueras todo un perfumista. No tendrás que basarte solo en reseñas de internet.
Los perfumes árabes son de los principales productos que ofrecen la perfumería nueva de Alcalá. Estas fragancias destacan, precisamente, por su olor e intensidad, muy diferentes al resto que nos encontramos de las marcas superconocidas. Suelen estar compuestos con ingredientes ricos y cálidos, como el ámbar, especias, madera o la rosa de Taif, una variedad de rosa muy aromática, típica de Arabia Saudita.
Suelen ser más suaves para la piel, sin causar irritaciones. Además, se necesita muy poco producto y te acompaña todo el dia, porque algunos tienen una duración de 24 horas.
Precios económicos y frascos que parecen obras de arte
En uno de los videos de redes sociales hablando sobre la perfumería La Marquesa en Alcalá, muestran algunos de los perfumes que están expuestos en el local. Lo cierto es que pueden servir hasta como objetos decorativos, con detalles dorados, pedrería o formas exóticas.
Perfumes en forma de lámpara, de batidos, bolsos, botellas de champán o con detalles lujosos, todo lo que te imagines puedes encontrarlo. También podréis encontrar jabones corporales, suavizantes, ambientadores, ambientadores textiles o perfumes en spray, entre otros productos.
Además, los precios de la perfumería viral que ha abierto en redes sociales tienen un buen rango. Van desde los económicos 8 euros hasta los 100 euros que te suele costar cualquier colonia a día de hoy, así que hay opciones para todos los gustos y bolsillos.
Además, en redes sociales aseguran que la atención en esta nueva tienda es excelente y que te saben asesorar para encontrar tu fragancia perfecta.
