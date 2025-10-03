Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300

La Comunidad de Madrid ha anunciado el cierre completo de la carretera M-300 a la altura del punto kilométrico 24,5, a partir del 6 de octubre, en Alcalá de Henares. Este corte del tráfico se mantendrá durante aproximadamente cinco semanas, periodo en el que se harán trabajos de reparación y ampliación del puente que cruza el río Henares.

Para que las molestias de las obras no sean tan notables, se ha diseñado una ruta alternativa para el tráfico que redirige los vehículos a través de las carreteras M-224 y M-203. Hay que destacar que este desvío también afectará a varias líneas de transporte público que habitualmente circulan por el tramo cerrado de la M-300.

¿Qué líneas de autobuses de Alcalá de Henares sufrirán desvíos?

Entre las líneas de autobús que sufrirán cambios están la L231 (Alcalá de Henares - Urb Zulema – El Viso), L232 (Alcalá de Henares - Torres de la Alameda), L260 (Alcalá de Henares – Ambite – Orusco), L271 (Alcalá de Henares – Villalbilla – Pezuela de las Torres – Pioz), L272 (Alcalá de Henares – Villalbilla), L275 (Alcalá – Santos de La Humosa – Alcalá), L320 (Arganda del Rey – Alcalá de Henares) y la L7 (Ensanche Norte – Nueva Alcalá/Cementerio Jardín).

Medidas de prevención y seguridad a pesar del descenso del nivel del río Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Hay que recordar que estos son las líneas de autobuses que conectan el municipio con diferentes lugares de la Comunidad de Madrid o del centro de la capital.

Además, el corte de tráfico también implica que las paradas ubicadas en la M-300 correspondientes al cementerio y al Gurugú quedarán fuera de servicio. En su lugar, las paradas del Gurugú serán reemplazadas por las que se encuentran en la zona de los Hueros.

¿Cómo van a ser los viajes en autobús a Alcalá de Henares con los desvíos?

La Comunidad de Madrid ha explicado que el desvío que se va a realizar es el único viable. Como consecuencia de este problema, las rutas afectadas aumentarán su recorrido en unos 15 kilómetros, lo que se traducirá en un incremento del tiempo de viaje de entre 15 y 20 minutos, dependiendo del tráfico.

Puente Zulema / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Para aliviar el impacto de estas obras en los usuarios, se implementarán nuevos horarios para las líneas afectadas, que entrarán en vigor coincidiendo con el inicio de los trabajos el próximo 6 de octubre.

Fue en julio de este mismo año cuando la Comunidad de Madrid dio comienza a las obras del puente del río de Henares, ahora en octubre empieza su fase principal y más importante. El objetivo era que tuviera una mejor conservación y facilitar la accesibilidad tanto de los vehiculos como de los viadantes. Se mantiene vigente el desvío provisional habilitado para peatones y ciclistas hasta que concluyan las obras.