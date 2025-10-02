Ya está aquí el veranillo de San Miguel: el día que Alcalá casi llegará a los 30 grados, según la AEMET

Aunque el calendario marca que el otoño ya ha comenzado, en Alcalá de Henares el tiempo parece empeñado en prolongar el verano unos días más. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que durante este fin de semana, del 3 al 5 de octubre, las temperaturas máximas se acerquen a los 30 °C, corroborando el episodio conocido como el veranillo de San Miguel.

Lejos de las lluvias otoñales o de un desplome de los termómetros, la estabilidad atmosférica dominará en la ciudad complutense, con cielos despejados o con nubes altas y unas temperaturas ligeramente por encima de la media a estas alturas del año.

Un fin de semana más propio de septiembre que de octubre

De acuerdo con la predicción oficial de AEMET para Alcalá de Henares, el sábado 4 de octubre se registrarán las temperaturas más altas de la semana, pudiendo subir el termómetro hasta los 30 °C a lo largo del día.

Mientras, el viernes seguirán en ascenso en comparación con lo que llevamos de semana y el domingo se espera una leve caída, con máximas de 27 °C.

El contraste entre las horas diurnas y nocturnas será otra de las clave del fin de semana. Si bien a mediodía los termómetros rozarán los 30 °C, las madrugadas seguirán siendo frescas, con valores en torno a los 12°C.

¿Cuándo termina el veranillo de San Miguel en Alcalá de Henares?

Este fenómeno no es nuevo. Y, aunque no está garantizado que ocurra todos los años, sí que suelen darse episodios de calor a finales de septiembre y principios de octubre más propios de verano que de otoño. Un fenómeno atmosférico que coincide con la festividad del arcángel (29 de septiembre) y al que le debe el nombre. La meteorología lo explica como un intervalo de estabilidad atmosférica tras los primeros frentes del otoño, favorecido por anticiclones que bloquean la entrada de borrascas el centro peninsular.

Respecto a cuánto durará este tiempo, en Alcalá de Henares hay verano para largo. Y es que según la AEMET las temperaturas altas y los cielos claros se mantendrán como mínimo hasta el miércoles 8 de octubre, fecha en la que arranca uno de los eventos más esperados en la ciudad complutense: el Mercado Cervantino.

En estos primeros días de octubre, las temperaturas máximas no van a bajar de los 27ºC. Y pese a que el lunes las mínimas descenderán hasta los 10 ºC, estas volverán a subir de cara al martes y miércoles. Eso sí, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, y aunque sí que es cierto que habrá un poco de aire, no hay nada con lo que haya que alarmarse.