Nueva tasa de basuras en Alcalá de Henares: calcula cuánto pagarás según la factura del agua

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la tasa de basuras que aprobó el Ayuntamiento de León por considerar que "no se ajusta a derecho".

Sin embargo, todos los consistorios de municipios de más de 5.000 habitantes están obligados a aplicar este tributo para sufragar la recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. Afecta a viviendas particulares, locales comerciales y establecimientos industriales y otras edificaciones donde se produzcan basura.

En el caso de Alcalá de Henares, esta tasa recase sobre los "titulares en el contrato de suministro de agua potable en las viviendas, locales y establecimientos de todo tipo. Si el contribuyente no es titular del contrato de suministro de agua potable, tendrá la consideración de sujeto pasivo, en concepto de sustituto, el propietario del inmueble".

¿Cuál es la cuantía de la tasa de basuras en Alcalá?

Este impuesto municipal en la ciudad complutense se divide en una cuota fija, varaible y en función de la ruta de recogida de residuos urbanos.

La primera varía en función del tipo de suministro (doméstico, comerciales e industrias u organismos oficiales) y la segunda, depende del consumo de agua mensual, que puede ir hasta los 120 euros en las viviendas particulares, los 530 euros en los locales comerciales y los 265 euros en las instituciones públicas.

Sobre la cuota en función de la ruta de recogida de residuos, estableciéndose las siguientes cuotas en función de la ruta de recogida: ruta 1 (9€/año), ruta 2 (8€/año), ruta 3 (7€/año), ruta 4 (6€/año), ruta 5 (8€/año), ruta 6 (8€/año) y ruta 7 (4€/año).

¿Exenciones y bonificaciones?

Desde al ayuntamiento complutense recalcan que estarán exentos del pago de la tasa de basuras aquellos vecinos que "han contratado con un gestor para dichos residuos, podrán estar exentos de dicha tasa". También pueden beneficiarse de un descuento del 50% los ciudadanos con la Tarifa Social.

¿Cómo se cobra la tasa de basuras?

La recaudación de la tasa se realiza mediante la incorporación de su importe a la factura del servicio de suministro de agua por parte de la entidad suministradora, prorrateando su cobro en los periodos de facturación correspondientes.

El cobro tiene lugar el 1 de enero de cada año, y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en caso de nueva contratación del servicio de suministro de agua potable.