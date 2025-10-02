Una persona más en el paro en Alcalá de Henares, pero es el mejor mes de septiembre desde 2009

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid acaba de publicar los datos de desempleo del mes de septiembre en los municipios de la región. En Alcalá de Henares, el desempleo se sitúa en 9.314 personas, frente a los 9.313 que estaban inscritos en los servicios de empleo en agosto, lo que supone un aumento es del 0,0107%.

Pese a este ligero incremento —a nivel nacional la tendencia es la baja, con 31.000 ocupados más y 5.000 parados menos— es el mejor mes de septiembre desde 2009, cuando había 16.898 desempleados en la ciudad complutense.

Desde 2009 —en plena crisis económica por la burbuja inmobiliaria—, el número de personas sin empleo en Alcalá de Henares se ha reducido un 44,87%. Hasta el año 2023 no se consiguió romper la barrera psicológica de los 10.000 parados, que se ha mantenido hasta la actualidad.

Por sexo, la mayoría de los desempleados de Alcalá de Henares son mujeres (5.650), especialmente mayores de 45 años, que sigue siendo el grupo más golpeado (3.422). En cuanto a los hombres (3.664), los mayores de 45 años representan el 55% del paro masculino. El colectivo sin empleo anterior (799) aumentó un 6,11% en septiembre con respecto al mes de agosto (753).

Por sectores, servicios lastra el desempleo en la ciudad cervantina, con un total de 6.919 parados. Le sigue la industria, con 859, la construcción con 705 y la agricultura, con 32 personas desocupadas.

La Comunidad de Madrid tiene el paro más dato desde 2007

El número de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid bajó en 2.034 personas en septiembre, lo que supone un 0,73% menos respecto a agosto, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El total de parados registrados en la región se sitúa en 278.056, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007. En términos interanuales, el paro en Madrid acumula una caída de 13.614 personas respecto a septiembre de 2024, lo que equivale a un descenso del 4,67%.