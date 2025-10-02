SE CELEBRA DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE
Presentación del Mercado Cervantino de Alcalá de Henares en Lisboa: "queremos internacionalizar nuestro mayor evento"
Decenas de actuaciones y actividades junto a más de 400 puestos llenarán la ciudad complutense de alegría y entretenimiento
Menos de una semana para que la gran fiesta cultural de Alcalá de Henares, el Mercado Cervantino, comience. Se celebrará del 8 al 12 de octubre, con cientos de actuaciones y más de 400 puestos. Desde el ayuntamiento esperan que mueva "unos 18 millones de euros" y para seguir dando a conocer este mercado medieval, durante la mañana de este jueves lo han presentado en Lisboa, con el objetivo de "internacionalizarlo", como ha afirmado Isabel Ruiz, concejala de Turismo.
Presentación a los medios portugueses del Mercado Cervantino de Alcalá de Henares
En la jornada de esta tarde y en la mañana del viernes, Isabel Ruiz conversará y concederá entrevistas a diversos medios portuguesas, para dar a conocer este evento, que es el que más personas reúne en Alcalá de Henares.
Como ya anunció Isabel Ruiz en la rueda de prensa de presentación del evento la pasada semana en Alcalá, este año se apuesta por la internacionalización del evento en nuestro país vecino de Portugal. De hecho, esta campaña de presentación del evento en Lisboa para los medios de comunicación portugueses está patrocinada por el Grupo Cuñado, empresa de Alcalá de Henares.
La concejala ha explicado también que "los objetivos de esta campaña de promoción son los de internacionalizar la Semana Cervantina, difundir la marca Alcalá Enamora en Portugal, como uno de las nacionalidades con más visitantes a la Ciudad de Cervantes y promocionar la única Ciudad Patrimonio de la Comunidad de Madrid".
El 9 de octubre es el día "principal" del mercado
Estas fiestas giran en torno a la festividad local del 9 de octubre y suponen un plus- económico, social...- para Alcalá de Henares. Cada edición concita a más de 300.000 visitantes, con dos kilómetros de puestos representativos, cientos de actuaciones, representaciones culturales y ofertas gastronómicas. Y es tal la cantidad de actividades y eventos que se realizan que, como afirman desde el ayuntamiento, "se mueven unos 18 millones de euros en la ciudad".
El 9 de octubre, festividad local que conmemora el bautismo de Miguel Cervantes, tendrán lugar algunas actividades como:
- Procesión cívica de la Partida de Bautismo de Cervantes
- Lectura pública de El Quijote
- Paseo institucional del Mercado Cervantino
- Entrega de los Premios Ciudad de Alcalá
- Inauguración de la Exposición Alcalá Visual
