Detenido en Alcalá de Henares por robar en vehículos y domicilios en el barrio de Espartales

El arresto se enmarca dentro de una investigación policial comenzada en el mes de marzo por un incremento de robos en el barrio de Espartales

Rafa Sardiña

Todo comenzó el pasado mes de marzo. El barrio de Espartales, a poco más de tres kilómetros de la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, empezó a sufrir una oleada de robos, tanto en vehículos como en domicilios. La Policía Nacional llevaba tras la pista de este incremento de la delincuencia más de siete meses, hasta que el pasado 10 de septiembre detuvo al presunto autor de estos delitos. Uno de los hechos que se le imputan es el robo de cableado de cobre en un garaje de la zona.

Tras estos meses de investigación los agentes localizaron a este individuo en un portal de su urbanización. Durante su detención opuso una fuerte resistencia, intentando huir por una ventana y provocando incidentes con varios familiares y vecinos.

En el momento del arresto los policías intervinieron herramientas empleadas habitualmente en robos: una llave inglesa, un destornillador, un alicate corta cables, guantes y un mando de garaje. Tras su detención, pasó a disposición de la autoridad judicial.

