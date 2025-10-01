¿Qué fue de Bruno Alves, el único concursante de 'Operación Triunfo' de Alcalá de Henares?

'Operación Triunfo' es ese programa que nos descubre a verdaderos artistas de alrededor del país. Alcalá de Henares no se queda atrás y también aportó a un concursante a una de sus ediciones más exitosas. Fue en 2020, que el programa todavía se emitía en La 1 de TVE, cuando Bruno Alves ingresó en la academia más famosa de la televisión y fue uno de los concursantes más relevantes de ese año.

Bruno, con 25 años en aquel momento, como contó en su presentación, nació en Uruguay, pero llevaba muchos años residiendo en Alcalá de Henares y se consideraba un alcalaíno más. En su primer día explicó que tocaba la guitarra, el piano y la batería. Cuando se presentó a 'OT 2020' formaba parte del grupo Toom Pak, un espectáculo musical de percusión con objetos de reciclaje. También había trabajado como carpintero, mozo de mudanzas y camarero.

¿Cómo fue el paso de Bruno por la Academia de 'OT'?

Lo cierto es que Bruno fue uno de los grandes protagonistas de 'OT' 2020 y se quedó a un par de pasos de la gran final. Esta fue una edición marcada por la pandemia del Coronavirus y los concursantes tuvieron que hacer un cese insólito en su preparación. En el peor momento del confinamiento, los enviaron de vuelta a sus casas con el programa a la mitad de su recorrido.

Bruno Alves durante su paso por 'Operación Triunfo 2020' / RTVE

Fue en la gala 10 cuando se terminó esa pausa por la pandemia y pudieron regresar a la academia. El alcalaíno se marchó en la gala 11 como noveno expulsado. Lo hizo interpretando por elección propia una canción suya, 'Fugitivos', que acumula más de dos millones de escuchas en Spotify.

Bruno tuvo un intenso paso por 'OT' y consiguió ganarse el cariño del público y sus compañeros. Prueba de ello es que la audiencia le salvó en dos de sus tres nominaciones. También tuvo tramas interesantes, como su estrecha relación de amistad con Maialen que fascinó a los espectadores.

Tras los pasos de Bruno Alves, el alcalaíno de 'Operación Triunfo'

Como deja ver en sus redes sociales, Bruno Alves se sigue dedicando a la música tras su paso por 'Operación Triunfo' en 2020. En su perfil de Spotify y YouTube, podemos ver sencillos recientes, de 2024, como 'Culpa y Tregua' o 'Loto' junto a Chica Sobresalto (Maialen durante su estancia en 'OT'), otra de las grandes concursantes de su edición.

En su perfil de Instagram, también deja pistas a sus seguidores de sus procesos creativos. Comparte con ellos reflexiones y recuerdos sobre su carrera, canciones y composición de las mismas. También muestra su habilidad con algún cover sorprendente, como de 'Columbia' de Quevedo, totalmente fuera de los registros a los que nos tenía acostumbrados y demostrando sus cualidades artísticas.

Desde sus inicios en 'OT' ya dejó claro que la percusión era una parte muy importante de su carrera y no lo ha querido dejar atrás. Sigue haciendo giras con Toom Pak, el grupo de percusión con objetos de reciclaje del que era parte durante su estancia en la academia. Con ellos y su música ha llegado a grandes ciudades internacionales como Londres o Mykonos.