¿Quién ha ganado Alcalá Gastronómica 2025? Mesa 12 se impone entre 16 restaurantes

La gastronomía volvió a convertirse en el día de ayer en la protagonista en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde la final del XI Certamen Alcalá Gastronómica 2025 coronó a un nuevo campeón. Entre los dieciséis restaurantes que participaron en esta edición, el jurado eligió a Mesa 12 como ganador gracias a una propuesta sorprendente que conquistó al jurado.

El certamen, ya consolidado como una de las grandes citas culinarias del municipio, no solo busca premiar la excelencia entre fogones, sino también reivindicar la tradición local e impulsar la innovación gastronómica. Y en esta ocasión, la gala tuvo un broche de oro muy especial: el Premio Cervantes Gastronómico fue otorgado a la chef Pepa Muñoz, figura imprescindible de la cocina andaluza y referente en el uso de productos de proximidad y sostenibilidad.

Un acto que estuvo presidido por la alcaldesa de Alcalá de Henares Judith Piquet, quien aseguró que "queremos seguir avanzando en el futuro, para que Alcalá de Henares sea conocida y reconocida, además de como enclave único de historia, de patrimonio y de cultura, como gran capital gastronómica”.

Mesa 12 conquista con su Roll de ternera y berenjena

El premio de que le dio la victoria a Mesa 12 fue su Roll de ternera y berenjena, que sorprendió por su equilibrio entre delicadeza y potencia. La carne se fundía con la textura suave de la berenjena en un bocado redondo, en el que cada detalle estaba cuidado al máximo. La apuesta convenció al jurado compuesto por cinco expertos del sector, que valoraron tanto la técnica empleada como la originalidad y el respeto por el producto. Con este galardón, Mesa 12 se suma al palmarés de un certamen que el año pasado coronó al restaurante 'El Ambigú'.

Premiados y nominados durante la gala de premios / Ayuntamiento Alcalá de Henares

El nivel de esta edición, según coincidieron los jueces, ha sido “extraordinario”, con propuestas que iban desde reinterpretaciones de recetas tradicionales hasta creaciones de alta cocina con vocación vanguardista. El podio lo completaron 'Fino Bar', que presentó un Nido de pato confitado en su reducción y crujiente de huevo a baja temperatura. Y, en tercer lugar, 'El casino', con su Tartar de dorada, ajo blanco y manzana Granny Smith.

Pepa Muñoz, ganadora del Premio Cervantes Gastronómico

Si el certamen premia el talento local, el Premio Cervantes Gastronómico reconoce trayectorias que han dejado huella en la cocina española. En esta ocasión, el galardón recayó en Pepa Muñoz, chef andaluza al frente del restaurante 'El Qüenco de Pepa', conocida por su defensa del producto de temporada y su compromiso con la sostenibilidad.

Pepa Muñoz recibe el Premio Cervantes Gastronómico por la alcaldesa Judith Piquet / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Su discurso de agradecimiento, emotivo y reivindicativo, subrayó la importancia de los agricultores y productores que hacen posible la cocina de calidad, así como el papel de la gastronomía como motor cultural y económico.

Con esta undécima edición, Alcalá Gastronómica refuerza su posición como motor de promoción turística y cultural en la ciudad complutense. La implicación de los restaurantes, el apoyo institucional y la respuesta del público confirman que la gastronomía es un activo fundamental para el municipio.