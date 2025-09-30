La UAH aporta su sello al descubrimiento de un depósito de ámbar en Sudamérica de hace 112 millones de años

La ciencia con sello alcalaíno ha vuelto a traspasar fronteras. Investigadores de la Universidad de Alcalá (UAH) han participado en un descubrimiento sin precedentes: el primer depósito de ámbar del Mesozoico con insectos preservados en Sudamérica.

El hallazgo, datado en unos 112 millones de años, ha tenido lugar en la provincia de Napo, en plena Amazonia ecuatoriana, y ha sido liderado por el catedrático Xavier Delclòs de la Universidad de Barcelona (UB) en colaboración con instituciones nacionales como el Instituto Geológico y Minero de España (igme-csic) e internacionales.

El estudio, publicado en la revista Nature, abre nuevas perspectivas sobre cómo eran los bosques tropicales del Cretácico temprano, hace aproximadamente entre 145 y 100 millones de años, y qué especies habitaban en ellos. Este yacimiento, localizado en la cantera Genoveva dentro de la Formación Hollín, se trata de un descubrimiento excepcional, ya que hasta la fecha no se había documentado en Sudamérica un depósito de ámbar de esta edad que contuviera bioinclusiones, es decir, restos de organismos atrapados en la resina de los árboles y que se conservan en el ámbar.

Un descubrimiento con sello complutense

La participación de la Universidad de Alcalá consistió en el análisis de la composición molecular del ámbar. "La identificación de compuestos que nos dan pistas sobre su origen, es decir, las plantas que generaron la resina original, y su historia desde que se depositó en los sedimentos", explica a este periódico el profesor César Menor-Salván, quien ha encabezado el equipo de la UAH.

Las muestras analizadas han revelado insectos pertenecientes a díteros, coleópteros e humenópteros, además de fragmentos de telarañas. A través de este trabajo, determinaron que se trata de un ámbar "químicamente maduro", aunque con alteraciones derivadas de la exposición al petróleo. Esto se debe a que la Formación Hollín, donde se localiza el depósito, funciona también como roca madre petrolífera.

Muestras de las piezas de ámbar encontradas en la cantera Genoveva / UB

Esta contribución no es menor: la interacción con hidrocarburos puede condicionar la preservación de los fósiles y modificar su interpretación. Gracias a la experiencia de la UAH en química de materiales orgánicos, el equipo internacional cuenta ahora con un diagnóstico preciso sobre las condiciones de conservación de este ámbar, lo que garantiza la solidez de los resultados científicos.

En conjunto, el trabajo de la UAH "han sido varios años, entre recogida de muestra, análisis y estudios de laboratorio, discusión de resultados, preparar el trabajo...", continúa Menor-Salván.

Una ventana abierta a los bosques amazónicos de hace 112 millones de años

Los restos hallados en el ámbar revelan detalles de un ecosistema complejo y húmedo. La presencia de mosquitos y otros insectos acuáticos indica que existían cuerpos de agua dulce muy próximos a los árboles productores de resina. También se identificaron insectos hematófagos, lo que sugiere la presencia de vertebrados como pequeños reptiles, aves primitivas o incluso dinosaurios que actuaban como huéspedes.

Aunque en el ámbar no aparecieron restos vegetales, los sedimentos asociados han aportado polen, esporas y hojas fósiles. Estos materiales han permitido reconstruir una flora dominada por helechos, coníferas araucariáceas y angiospermas tempranas, lo que convierte a este yacimiento en la asociación más antigua de plantas con flores registrada en el noroeste de Sudamérica.

Este descubrimiento se suma a los más relevantes del hemisferio sur, además de servir para futuros estudios de este periodo histórico ya sea de la biodiversidad sudamericana como de otras regiones donde se ha encontrado ámbar cretácico, como la Antártida, Australia y Sudáfrica. Para la comunidad científica, abre nuevas vías de investigación sobre la evolución de los ecosistemas tropicales y la biogeografía del supercontinente Gondwana.