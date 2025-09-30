Adiós al festival Alcalá es Música: los desacuerdos con el ayuntamiento le llevan a cancelar su actuación

Muchos vecinos de Alcalá de Henares lo echaban en falta y se lo preguntaban, pero ya hay respuesta definitiva: no habrá una nueva edición del festival Alcalá Suena. O al menos por el momento. Estaba prevista una actuación para el último fin de semana de septiembre, pero, como ha explicado uno de los miembros de la asociación Alcalá es Música, "no se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento".

En el pasado mes de marzo, como avanzamos en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, parecía ser que habían llegado a un acuerdo, aunque a la vista está que finalmente no ha sido así, para disgusto de los vecinos de la ciudad complutense.

¿Qué ha pasado entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Alcalá es Música? El desacuerdo es total

Ha sido un carrusel de idas y venidas desde verano. Y, como en todo "conflicto", hay dos versiones... totalmente opuestas.

En un reciente comunicado, la asociación afirma que "había un acuerdo para celebrar el festival el último fin de semana de septiembre. Llevábamos varios meses esperando respuesta del ayuntamiento y no la hemos tenido finalmente. Ni para este fin de semana de septiembre ni para ciclos posteriores. Y hemos visto como sí se han firmado otros contratos parecidos al nuestro como los de Foro Expansión o Foto España. Solo podemos decir que el ayuntamiento nos ha engañado vilmente. Nos han ido alargando los plazos para, finalmente, no darnos respuesta".

La última edición de este festival fue en junio del año pasado y ya desde ahí la asociación detalla que "ya nos percatábamos de que algo no iba bien". "La única respuesta que hemos tenido es la del canto de los grillos", explica uno de los miembros de forma irónica.

Además, animan al resto de bandas a apoyar y difundir el comunicado que van a "sacar en breves".

¿Qué dice el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a todo esto? La respuesta que dan a este periódico es concisa: "no tenemos ningún contrato firmado con ellos y, por tanto, no vamos a dar mayor explicación". Y también confiesan que pedían una alta cantidad de dinero para celebrar "su fiesta particular".

No ha pasado nada. Simplemente que ellos quieren a toda costa que les demos 100.000 euros para su fiesta particular Fuentes del ayuntamiento

Con todo ello, las posturas parecen más lejanas que nunca, y el mayor afectado de ello es el vecino de la ciudad, que se queda sin disfrutar de unos días de música y cultura.