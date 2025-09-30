LIMPIEZA
Alcalá retira más de 12 metros cúbicos de residuos sólidos y restos vegetales del arroyo Camarmilla
Desde el consistorio han asegurado que "a largo plazo" quieren convertir este entorno en un "gran corredor ecológico urbano"
Era una de las grandes demandas de los vecinos de Alcalá de Henares y el ayuntamiento ha actuado. En los últimos días se ha procedido a la retirada de más de 12 metros cúbicos de residuos sólidos en el entorno del arroyo Camarmilla (un metro cúbico es el equivalente a un "cubo" de un metro de largo, otro de ancho y otro de alto). Todo ello con el objetivo de preservar su equilibrio ecológico y mejorar su estado paisajístico.
Retirada de residuos y control de plagas en el arroyo Camarmilla (Alcalá de Henares)
La actuación, realizada durante 10 jornadas, se enmarca dentro del compromiso municipal con el cuidado del medio ambiente y la mejora de los entornos naturales urbanos. Y además de la retirada de residuos, también se ha aprovechado para llevar a cabo acciones de control de plagas para prevenir posibles riesgos sanitarios tanto para la fauna local como para los propios vecinos.
El concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Vicente Pérez, ha explicado que "como parte de una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana, se instalarán carteles informativos en varios puntos del recorrido del arroyo Camarmilla, a su paso por el municipio, recordando que nos encontramos en un espacio naturalizado y con mensajes que invitan a reflexionar sobre la relación entre ciudadanía y naturaleza".
Además, el concejal le ha "pasado la bola" a la Confederación Hidrográfica del Tajo, afirmando que "el ayuntamiento sigue a la espera de una respuesta que nos autorice a llevar a cabo las actuaciones del proyecto de mejora y revegetación del arroyo, un proyecto que contempla, entre otras, actuaciones de recuperación de vegetación autóctona, mejora del mobiliario del espacio y mejora del hábitat para la fauna local". Estas intervenciones, aseguran desde el consistorio, forman parte de una visión a largo plazo del arroyo como corredor ecológico urbano.
Recalcan que este arroyo no es solo un espacio de paso; sino un entorno vivo en el que conviven aves, insectos, pequeños mamíferos... En conclusión, un corredor ecológico que es clave en la naturaleza de Alcalá de Henares.
Y también por ello desde el ayuntamiento lanzan un mensaje a sus vecinos: "debemos respetar el entorno porque es un ecosistema frágil. Cuidar entre todos el Camarmilla no es solo una obligación, es una oportunidad de vivir mejor y convivir con la naturaleza en el corazón de la ciudad", ha concluido el concejal de Medio Ambiente.
