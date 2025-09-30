Alcalá retira más de 12 metros cúbicos de residuos sólidos y restos vegetales del arroyo Camarmilla

Era una de las grandes demandas de los vecinos de Alcalá de Henares y el ayuntamiento ha actuado. En los últimos días se ha procedido a la retirada de más de 12 metros cúbicos de residuos sólidos en el entorno del arroyo Camarmilla (un metro cúbico es el equivalente a un "cubo" de un metro de largo, otro de ancho y otro de alto). Todo ello con el objetivo de preservar su equilibrio ecológico y mejorar su estado paisajístico.

Retirada de residuos y control de plagas en el arroyo Camarmilla (Alcalá de Henares)

La actuación, realizada durante 10 jornadas, se enmarca dentro del compromiso municipal con el cuidado del medio ambiente y la mejora de los entornos naturales urbanos. Y además de la retirada de residuos, también se ha aprovechado para llevar a cabo acciones de control de plagas para prevenir posibles riesgos sanitarios tanto para la fauna local como para los propios vecinos.

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Vicente Pérez, ha explicado que "como parte de una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana, se instalarán carteles informativos en varios puntos del recorrido del arroyo Camarmilla, a su paso por el municipio, recordando que nos encontramos en un espacio naturalizado y con mensajes que invitan a reflexionar sobre la relación entre ciudadanía y naturaleza".

Además de la retirada de residuos, se han llevado a cabo acciones de control de plagas / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, el concejal le ha "pasado la bola" a la Confederación Hidrográfica del Tajo, afirmando que "el ayuntamiento sigue a la espera de una respuesta que nos autorice a llevar a cabo las actuaciones del proyecto de mejora y revegetación del arroyo, un proyecto que contempla, entre otras, actuaciones de recuperación de vegetación autóctona, mejora del mobiliario del espacio y mejora del hábitat para la fauna local". Estas intervenciones, aseguran desde el consistorio, forman parte de una visión a largo plazo del arroyo como corredor ecológico urbano.

Recalcan que este arroyo no es solo un espacio de paso; sino un entorno vivo en el que conviven aves, insectos, pequeños mamíferos... En conclusión, un corredor ecológico que es clave en la naturaleza de Alcalá de Henares.

Y también por ello desde el ayuntamiento lanzan un mensaje a sus vecinos: "debemos respetar el entorno porque es un ecosistema frágil. Cuidar entre todos el Camarmilla no es solo una obligación, es una oportunidad de vivir mejor y convivir con la naturaleza en el corazón de la ciudad", ha concluido el concejal de Medio Ambiente.