LAS VISITAMOS, UNA A UNA
Cómo avanzan las 14 obras municipales de Alcalá de Henares previstas para este año
La CRónica ha visitado todas ellas para conocer en qué punto de su desarrollo se encuentran y la opinión de los vecinos
Antonio Saldaña, concejal de Obras, ha atendido a este periódico para conocer el estado de cada una
Desde el pasado 1 de diciembre de 2024, y tal como publicamos en este periódico, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares anunció hasta 14 obras para 2025.
Unas obras que solicitan los vecinos y que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad. Y desde La CRónica, como hacemos cada trimestre, hemos vuelto a recorrer Alcalá, visitando las ubicaciones de cada una de ellas para comprobar el estado de las mismas.
Algunas obras como el saneamiento de las tuberías en la calle Lope de Figueroa, la fuente del paseo de Pastrana o la mejora de la acera de la avenida de Daganzo ya finalizaron con éxito hace meses, mientras que otras se han sumado a las 14 previstas, como las de la Plaza Cervantes, la Plaza de las Bernardas o la fachada principal de la Casa Tapón.
El seguimiento de estas obras es fundamental, porque siempre es uno de los retos principales que los vecinos encargan a sus gobernantes. Las calles en mal estado son el principal quebradero de cabeza para el ayuntamiento y para los vecinos. Por eso hemos vuelto a comprobar cómo están las obras y a preguntar a la ciudadanía por sus sensaciones... y peticiones.
Avenida de Guadalajara
- Dirección: toda la calle
- Obra: renovación
- Mejoras: ampliación del espacio peatonal
- Plazo: 15-16 meses
- Presupuesto: 1,6 millones
- Comenzaron en verano. Unirá el barrio de Juan de Austria con el centro y mejorará tanto las aceras como la circulación del tráfico
- "Ahora con las obras es difícil pasar por la zona, pero espero que acabe mereciendo la pena", confiesa Juana, vecina de Alcalá de Henares.
CEIP Santos Niños
- Dirección: junto al colegio
- Obra: pavimentación
- Mejoras: aceras y aparcamiento
- Plazo: 5-7 meses
- Presupuesto: 190.000 euros
- Empezaron en marzo y acabarán en diciembre o a principios de 2026. El objetivo es embellecer la zona y mejorar el aparcamiento.
- "Es importante que se finalice la obra, por aquí pasan muchos niños y abuelos". Alberto
Distrito IV
- Dirección: todo el distrito
- Obra: seguridad vial
- Mejoras: pasos de cebra y farolas
- Plazo: seis semanas
- Presupuesto: 115.000 euros
- Se mejorará la iluminación tanto en las aceras como en los pasos de peatones. Se ampliarán 70 luminarias y 14 proyectores en diferentes zonas del distrito.
- "Si se mejora la iluminación tendremos más seguridad al cruzar de noche los pasos de peatones". Elena
Lope de Vega
- Dirección: todo el barrio
- Obra: pavimentación
- Mejoras: asfalto y movilidad
- Plazo: finalizadas
- Presupuesto: 370.000 euros
- Se ha mejorado la pavimentación de la zona para garantizar la seguridad de los peatones y vecinos. Se han realizado trabajos de repintado y asfaltado para una cirulación más fluida.
- "La zona necesitaba un lavado de cara. El asfalto está en mejor estado que antes para ir con el coche". Luis
Fachada de la Casa Tapón (obra nueva)
- Dirección: calle San Felipe Neri, número 3
- Obra: restauración
- Mejoras: embellecimiento
- Plazo: 2 meses
- Presupuesto: 40.000 euros
- Reparación de cerrajería, restauración de balcones y las rejas de las ventanas. También se limpiará la fachada
- "Es una obra necesaria. Está en el centro y daba mala imagen por su deficiente estado". María Luisa
Luis de Antezana
- Dirección: plaza y Forjas
- Obra: renovación
- Mejoras: aparcamiento, aceras y embellecimiento
- Plazo: sigue en estudio
- Presupuesto: por definir
- No hay novedades al respecto. El ayuntamiento está estudiando las posibles actuaciones porque hay calles muy estrechas. El proyecto será a largo plazo.
- "Se le podría sacar mucho más partido a la plaza y al parque de al lado. Es necesaria una actuación". Lola
Casa Palacio de los Campos de Arce
- Dirección: calle Empecinado
- Obra: remodelación
- Mejoras: imagen del edificio
- Plazo: 2026
- Presupuesto: 400.000 euros
- Todavía no han comenzado las obras, pero se espera que lo hagan antes de que termine el año. Se pretende asentar el edificio y descubrir las partes ocultas.
- "Ojalá no tarden en actuar para salvar el edificio. Es parte de la historia de nuestra ciudad". Elena
Avenida de Camarma
- Dirección: A2-Espartales
- Obra: adecuación
- Mejoras: dos nuevos enlaces y duplicación de la vía
- Plazo: algo menos de 1 año
- Presupuesto: 6,8 millones
- Las obras siguen su curso y se espera que estén listas para la primavera de 2026. Mejorará el acceso a Las Sedas y El Olivar.
- "Me alegra que se mejore la circulación en Espartales y se vayan a añadir glorietas y paradas de autobús". Carlos
Parking Nuestra Señora de Belén
- Dirección: Av. de Reyes Católicos (finca Dehesa del Batán)
- Obra: instalaciones
- Mejoras: nuevo aparcamiento, con 350 plazas
- Plazo: 6-7 meses
- Presupuesto: 1,4 millones
- Es una reclamación histórica de los vecinos. Las obras avanzan a buen ritmo, según lo previsto.
- "Estamos deseando que acabe, nos va a mejorar la calidad de vida". Marina
Nuevo Alcalá y Tabla Pintora
- Dirección: varias calles
- Obra: calzadas y aceras
- Mejoras: asfalto y aparcamiento
- Plazo: acabadas
- Presupuesto: 276.000 euros
- "Hemos cumplido con los plazos y estamos satisfechos con el resultado", afirma el concejal de obras Antonio Saldaña.
- "Ha quedado muy bien y ahora solo esperamos que finalicen el resto de obras". Alfonso
Complejo El Olivar
- Dirección: Camino el Olivar
- Obra: instalaciones
- Mejoras: espacios deportivos y zonas verdes
- Plazo: tres meses
- Presupuesto: 700.000 euros
- Se está ejecutando una zona de pistas deportivas, para incentivar el deporte en esta zona. Siguen su curso y se espera que estén antes de 2026.
- "Era una gran demanda de los que vivimos aquí, estamos contentos con estos futuros espacios". Manuel
Plaza Cervantes (nueva)
- Dirección: toda la plaza
- Obra: modernización
- Mejoras: zonas verdes, aseos, bancos y alumbrado
- Plazo: primavera de 2026
- Presupuesto: 2,9 millones
- La primera actuación se centró en la zona sur y ahora se trabaja en la norte. Se renovarán los pavimentos y las infraestructuras subterráneas.
- "Aunque ahora está tapada por las obras, es nuestro gran valor y espero que quede bien". Rosa
Cardenal Tenorio
- Dirección: toda la calle
- Obra: zona bajas emisiones y mejora de las aceras y asfalto
- Mejoras: mayor espacio
- Plazo: acabadas
- Presupuesto: 400.000 euros
- Se ha mejorado la movilidad de los peatones, y el principal objetivo era reducir la contaminación ambiental de la zona.
- "Ahora los vecinos tenemos más espacio. Se debería hacer este tipo de obra por toda la ciudad". Antonio
Las nuevas obras que los vecinos piden a la CRónica de Alcalá
- "La calle Gardenia necesita urgentemente que reparen el asfalto. Los coches sufren mucho".
- "En el barrio de El Pilar necesitamos más aparcamientos, cada vez somos más vecinos y no cabemos".
- "En la zona del centro comercial (Alcalá Magna) podrían colocar más árboles, aunque haya pasado el calor".
- "Los alrededores de casi todos los colegios se deben mejorar, ya que es peligroso para los niños y abuelos".
- "En la zona nueva del Olivar-Las Sedas hay boquetes por todos lados. Se nos pinchan las ruedas a menudo, es indignante".
