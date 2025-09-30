Cómo avanzan las 14 obras municipales de Alcalá de Henares previstas para este año

Desde el pasado 1 de diciembre de 2024, y tal como publicamos en este periódico, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares anunció hasta 14 obras para 2025.

Unas obras que solicitan los vecinos y que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad. Y desde La CRónica, como hacemos cada trimestre, hemos vuelto a recorrer Alcalá, visitando las ubicaciones de cada una de ellas para comprobar el estado de las mismas.

Algunas obras como el saneamiento de las tuberías en la calle Lope de Figueroa, la fuente del paseo de Pastrana o la mejora de la acera de la avenida de Daganzo ya finalizaron con éxito hace meses, mientras que otras se han sumado a las 14 previstas, como las de la Plaza Cervantes, la Plaza de las Bernardas o la fachada principal de la Casa Tapón.

El seguimiento de estas obras es fundamental, porque siempre es uno de los retos principales que los vecinos encargan a sus gobernantes. Las calles en mal estado son el principal quebradero de cabeza para el ayuntamiento y para los vecinos. Por eso hemos vuelto a comprobar cómo están las obras y a preguntar a la ciudadanía por sus sensaciones... y peticiones.

Avenida de Guadalajara

Dirección: toda la calle

Obra: renovación

Mejoras: ampliación del espacio peatonal

Plazo: 15-16 meses

Presupuesto: 1,6 millones

Comenzaron en verano. Unirá el barrio de Juan de Austria con el centro y mejorará tanto las aceras como la circulación del tráfico

"Ahora con las obras es difícil pasar por la zona, pero espero que acabe mereciendo la pena", confiesa Juana, vecina de Alcalá de Henares.

CEIP Santos Niños

CEIP Santos Niños / Ainhoa Riofrío

Dirección: junto al colegio

Obra: pavimentación

Mejoras: aceras y aparcamiento

Plazo: 5-7 meses

Presupuesto: 190.000 euros

Empezaron en marzo y acabarán en diciembre o a principios de 2026. El objetivo es embellecer la zona y mejorar el aparcamiento.

"Es importante que se finalice la obra, por aquí pasan muchos niños y abuelos". Alberto

Distrito IV

Distrito IV / José Javier Viera

Dirección: todo el distrito

Obra: seguridad vial

Mejoras: pasos de cebra y farolas

Plazo: seis semanas

Presupuesto: 115.000 euros

Se mejorará la iluminación tanto en las aceras como en los pasos de peatones. Se ampliarán 70 luminarias y 14 proyectores en diferentes zonas del distrito.

"Si se mejora la iluminación tendremos más seguridad al cruzar de noche los pasos de peatones". Elena

Lope de Vega

Dirección: todo el barrio

Obra: pavimentación

Mejoras: asfalto y movilidad

Plazo: finalizadas

Presupuesto: 370.000 euros

Se ha mejorado la pavimentación de la zona para garantizar la seguridad de los peatones y vecinos. Se han realizado trabajos de repintado y asfaltado para una cirulación más fluida.

"La zona necesitaba un lavado de cara. El asfalto está en mejor estado que antes para ir con el coche". Luis

Fachada de la Casa Tapón (obra nueva)

Así se encuentra actualmente la obra de la Casa Tapón / Juan Luis Martín

Dirección: calle San Felipe Neri, número 3

Obra: restauración

Mejoras: embellecimiento

Plazo: 2 meses

Presupuesto: 40.000 euros

Reparación de cerrajería, restauración de balcones y las rejas de las ventanas. También se limpiará la fachada

"Es una obra necesaria. Está en el centro y daba mala imagen por su deficiente estado". María Luisa

Luis de Antezana

Dirección: plaza y Forjas

Obra: renovación

Mejoras: aparcamiento, aceras y embellecimiento

Plazo: sigue en estudio

Presupuesto: por definir

No hay novedades al respecto. El ayuntamiento está estudiando las posibles actuaciones porque hay calles muy estrechas. El proyecto será a largo plazo.

"Se le podría sacar mucho más partido a la plaza y al parque de al lado. Es necesaria una actuación". Lola

Casa Palacio de los Campos de Arce

Estado actual de la Casa Palacio / Juan Luis Martín

Dirección: calle Empecinado

Obra: remodelación

Mejoras: imagen del edificio

Plazo: 2026

Presupuesto: 400.000 euros

Todavía no han comenzado las obras, pero se espera que lo hagan antes de que termine el año. Se pretende asentar el edificio y descubrir las partes ocultas.

"Ojalá no tarden en actuar para salvar el edificio. Es parte de la historia de nuestra ciudad". Elena

Avenida de Camarma

Dirección: A2-Espartales

Obra: adecuación

Mejoras: dos nuevos enlaces y duplicación de la vía

Plazo: algo menos de 1 año

Presupuesto: 6,8 millones

Las obras siguen su curso y se espera que estén listas para la primavera de 2026. Mejorará el acceso a Las Sedas y El Olivar.

"Me alegra que se mejore la circulación en Espartales y se vayan a añadir glorietas y paradas de autobús". Carlos

Parking Nuestra Señora de Belén

Estado actual del parking / Juan Luis Martín

Dirección: Av. de Reyes Católicos (finca Dehesa del Batán)

Obra: instalaciones

Mejoras: nuevo aparcamiento, con 350 plazas

Plazo: 6-7 meses

Presupuesto: 1,4 millones

Es una reclamación histórica de los vecinos. Las obras avanzan a buen ritmo, según lo previsto.

"Estamos deseando que acabe, nos va a mejorar la calidad de vida". Marina

Nuevo Alcalá y Tabla Pintora

Dirección: varias calles

Obra: calzadas y aceras

Mejoras: asfalto y aparcamiento

Plazo: acabadas

Presupuesto: 276.000 euros

"Hemos cumplido con los plazos y estamos satisfechos con el resultado ", afirma el concejal de obras Antonio Saldaña.

", afirma el concejal de obras Antonio Saldaña. "Ha quedado muy bien y ahora solo esperamos que finalicen el resto de obras". Alfonso

Complejo El Olivar

Obras en el Complejo de El Olivar / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Dirección: Camino el Olivar

Obra: instalaciones

Mejoras: espacios deportivos y zonas verdes

Plazo: tres meses

Presupuesto: 700.000 euros

Se está ejecutando una zona de pistas deportivas, para incentivar el deporte en esta zona. Siguen su curso y se espera que estén antes de 2026.

"Era una gran demanda de los que vivimos aquí, estamos contentos con estos futuros espacios". Manuel

Plaza Cervantes (nueva)

Dirección: toda la plaza

Obra: modernización

Mejoras: zonas verdes, aseos, bancos y alumbrado

Plazo: primavera de 2026

Presupuesto: 2,9 millones

La primera actuación se centró en la zona sur y ahora se trabaja en la norte. Se renovarán los pavimentos y las infraestructuras subterráneas.

"Aunque ahora está tapada por las obras, es nuestro gran valor y espero que quede bien". Rosa

Cardenal Tenorio

Obras de la calle Cardenal Tenorio, ya finalizadas / Juan Luis Martín

Dirección: toda la calle

Obra: zona bajas emisiones y mejora de las aceras y asfalto

Mejoras: mayor espacio

Plazo: acabadas

Presupuesto: 400.000 euros

Se ha mejorado la movilidad de los peatones, y el principal objetivo era reducir la contaminación ambiental de la zona.

"Ahora los vecinos tenemos más espacio. Se debería hacer este tipo de obra por toda la ciudad". Antonio

Las nuevas obras que los vecinos piden a la CRónica de Alcalá