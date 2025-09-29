Deportes
El verano de ensueño de Dani Mérida: de ganar su primer Challenger a jugar en el US Open
El tenista alcalaíno sigue ascendido en el ranking ATP manteniendo su posición dentro del top200 y sumando rondas finales en el circuito Challenger
Dani Mérida, con 21 años recién cumplidos el pasado viernes 26 de septiembre, ha completado un verano de ensueño, su mejor hasta la fecha: primer título Challenger en Pozoblanco, dos semifinales y otra final en la categoría y su primera experiencia en un Gran Slam.
El alcalaíno sigue ascendiendo en el ranking ATP, donde ocupa el puesto 173 —su mejor posición hasta la fecha es el 166— y todo después de tres meses que Mérida recordará para siempre: “este verano he tenido las mejores sensaciones, mi primera final de Challenger, a las pocas semanas consigo mi primer título en esta categoría y me quedé a un partido de jugar el cuadro final del US Open. Estoy muy contento con todo lo que he hecho y motivado con lo que queda de temporada”, asegura a La Crónica de Alcalá.
Entrenar con Carlos Alcaraz: una masterclass única
Pese a que no se clasificara para el cuadro principal del Grand Slam tras caer en el tercer y último partido de la fase previa, Mérida tuvo una preparación de primer nivel para el grande junto a Carlos Alcaraz. El alcalaíno fue el "elegido" por el número 1 del mundo para prepararse la gira estadounidense, donde el murciano se alzó con el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open.
Unos entrenamientos que Mérida guarda con cariño y que fueron una auténtica masterclass: “Toda la preparación con Alcaraz me sirvió para conocer de primera mano la intensidad con la que se juega a primer nivel. Y también la velocidad de bola con la que ya juega en el entrenamiento, que es la misma que luego ves en los partidos”, explica el tenista.
Una vez cumplidos los objetivos que Mérida explicó a este periódico hace unos meses, su misión es "seguir con esta inercia positiva lo que resta de temporada e intentar seguir subiendo puestos hasta mantenerme por debajo del top150". Tras caer en los cuartos de final del Challenger de Lisboa, las siguientes citas del alcalaíno son esta semana el Alicante Ferrero Challenger, donde hoy debuta como octavo cabeza de serie del torneo; y el Challenger de Valencia que se disputará entre el 6 y 12 de octubre.
Un año en el que aspira conseguir más títulos y sobre todo prepararse de cara al Open de Australia, donde jugará la qualy y en la que espera conseguir ese deseado billete al cuadro principal que se le escapó en Nueva York. Este escenario fue también donde debutaron otras jóvenes promesas como el propio Carlos Alcaraz en 2021 o el madrileño Martín Landaluce este año.
