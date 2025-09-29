¿Cuándo empezarán las obras para renovar la red de saneamiento de Alcalá para acabar con las inundaciones?

La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Henares ha aprobado la adjudicación del proyecto de renovación de la red de saneamiento en una parte de la ciudad por un importe de 3.179.543,37 euros, con cargo al Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.

Las obras comenzarán en la segunda quincena de octubre y tendrán una duración aproximada de 15 meses, finalizando a primeros de 2027, ha explicado el consistorio complutense.

El proyecto contempla la renovación de las redes de saneamiento que se encuentran estructuralmente agotadas o con déficit de capacidad hidráulica en diferentes puntos de la ciudad.

En concreto, se actuará en la Vía Complutense, entre la calle Andrés Saborit y el Parque O'Donnell, en el propio Parque O'Donnell, en la calle Daoíz y Velarde y en la calle Torrelaguna hasta su cruce con Marqués de Santillana, a la entrada del subterráneo.

Es una reivindicación histórica de la ciudad

Se trata de un proyecto fundamental que "permitirá mejorar el funcionamiento hidráulico de la red, reducir el impacto ambiental de los vertidos en redes unitarias y facilitar las operaciones de mantenimiento", han añadido..

Entre las principales actuaciones previstas destacan la renovación de tuberías, la corrección de la red y la mejora de la evacuación de pluviales, el aumento de diámetros en todo el trayecto para incrementar la capacidad de la red y la corrección de problemas estructurales.

Este proyecto es una reivindicación histórica de la ciudad, especialmente por las inundaciones que se han producido de manera recurrente en el puente de Torrelaguna, y que con estas actuaciones se espera que cesen en su mayoría, ha señalado el ayuntamiento