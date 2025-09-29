¿Llegarán las fuertes lluvias a Alcalá de Henares? Esta es la previsión de la AEMET para los próximos días

Con el otoño ya arrancado, el pronóstico para esta semana en Alcalá de Henares se parece más al "veranillo" de San Miguel que a una primera sacudida típica de lluvias otoñales. A pesar de la borrasca que azota el litoral valenciano y el este peninsular, donde la AEMET ha fijado el nivel extremo desde la madrugada de este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología no prevé precipitaciones para el municipio madrileño esta semana.

Según la previsión de AEMET para Alcalá de Henares, los próximos siete días seguirán el mismo hilo que la semana pasada. Un episodio seco, con abundancia de cielos despejados o nubes altas, acompañado de temperaturas relativamente suaves para el cambio de estación.

Tan solo pronostica una cierta nubosidad y cielos parcialmente nublados a lo largo de todo el día de mañana martes 30 de septiembre. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es escasa, tan solo un 5%. Mientras, la predicción general para la Comunidad de Madrid advierte de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en zonas montañosas pero con temperaturas en ligero ascenso.

Los termómetros se dispararán a lo largo de la semana

En lo que respecta a las temperaturas, estas irán en ascenso a lo largo de toda la semana. Las temperaturas máximas rondarán los 29-30 °C a partir del jueves. Los termómetros podrán incluso alcanzar esta cifra redonda el sábado, el día que hará más calor en la ciudad complutense.

Por el contrario, las mínimas sufrirán una bajada de cara a mitad de semana, descendiendo hasta los 10 °C durante las noches del jueves y el viernes. Mientras que para el sábado y domingo se prevé que estas temperaturas suban dos grados.

En general, un tiempo estable que se prevé que continuará la próxima semana, en la que Alcalá de Henares celebrará una edición más del Mercado Cervantino, entre el 8 y el 12 de octubre.

Previsión del tiempo en Alcalá de Henares del 29 de septiembre al 5 de octubre