¿Cuándo es la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Alcalá? Fechas, calle Libreros y qué ver

El pasado 27 de septiembre abrió al público la XXXIX edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Alcalá de Henares, un acto organizado y previsto por la Semana Cervantina (el mercado comenzará el 8 de octubre y aquí puedes consultar toda la programación).

Con esta feria, la ciudad complutense volverá a convertirse en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la lectura, que encontrarán en la calle Libreros cientos y cientos de libros (e históricos). Y estará abierta hasta el 12 de octubre.

20 stands en esta feria del libro de Alcalá de Henares

En esta edición, el público puede recorrer un total de 20 stands en los que participan 10 librerías procedentes de Alicante, Madrid y la propia Alcalá de Henares, ofreciendo un amplio catálogo de obras que abarcan desde valiosas ediciones antiguas hasta ejemplares de ocasión para todos los gustos y edades.

Entre el extenso catálogo que ya pueden disfrutar los alcalaínos destaca alguno como el de la librería Capitel de Alcalá, que presenta una colección antigua entre la que destaca alguna obra como en la que se cuenta el milagro de las Santas Formas de Alcalá de Henares que vio la luz en 1753 en la imprenta de una mujer, Doña María García Briones, impresora de la Universidad.

También se puede disfrutar del primer libro de ficción en verso impreso en España y que salió de la imprenta de Alcalá de Henares en 1583.

Y, como no puede ser de otra manera en esta ciudad en la que nació Miguel de Cervantes, los visitantes de esta feria pueden disfrutar también de varias ediciones impresas de El Quijote, que datan de entre el siglo XVIII al XX. Por si fuera poco, también se expondrá una edición facsímil (reproducción exacta o muy similar) de la Biblia Políglota Complutense, otra de las joyas de la imprenta alcalaína.

Para completar este extenso e histórico catálogo, destacan otras obras como:

La Lectura del Reloj (1920), escrito por Cristóbal García Ygorri, Duque de Vista Hermosa. Una curiosa obra destinada a enseñar a los niños a leer la hora en los relojes de bolsillo, explicando además cada pieza y símbolo del mecanismo.

(1920), escrito por Cristóbal García Ygorri, Duque de Vista Hermosa. Una curiosa obra destinada a enseñar a los niños a leer la hora en los relojes de bolsillo, explicando además cada pieza y símbolo del mecanismo. Cocktails (1928), del célebre barman Pedro Chicote, considerado el primer coctelero español de renombre internacional y fundador del histórico Museo Chicote en 1940.

(1928), del célebre barman Pedro Chicote, considerado el primer coctelero español de renombre internacional y fundador del histórico Museo Chicote en 1940. Historia elemental del Derecho Romano de las instituciones de Justiniano (1878), de Vicente Olivares, una obra de referencia en los estudios jurídicos de la época.

Y con todo ello, la feria del libro de Alcalá de Henares se sigue consolidando como uno de los mayores eventos culturales de la ciudad, donde los amantes y curiosos de la lectura tienen la oportunidad de ver de cerca obras totalmente históricas. Desde el Ayuntamiento de Alcalá esperan una gran acogida hasta el 12 de octubre.