Comer bien en el hospital también salva vidas: la alimentación que ayuda a curar enfermedades

La alimentación es un pilar básico en la recuperación de los pacientes. "Es la fuente de nutrientes esenciales en la reconstrucción celular y de los tejidos que permite devolver la funcionalidad perdida cuando un individuo sufre una enfermedad aguda o crónica", explica la doctora Julia Álvarez, exjefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

En la práctica diaria es "determinante" conseguir que un paciente se alimente bien para que esté bien nutrido. En todas las patologías es "vital la alimentación saludable adaptada en cada circunstancia".

Muy especialmente en la prevención y tratamiento de patologías como la obesidad, la diabetes mellitus, las enfermedades metabólicas, las cardiovasculares y las enfermedades oncológicas. Para evitar la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE), desde el centro hospitalario de Alcalá de Henares se realiza un cribado nutricional.

Estos pacientes son evaluados por el equipo de médicos y enfermeras de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética (UNCyD) atendiendo al protocolo de atención de la DRE. Si los pacientes identificados en riesgo de DRE tras la evaluación se evidencia que están desnutridos se inicia un plan terapéutico individualizado en base a sus requerimientos energético-proteicos y la situación clínica (tipo de patología, grado de stress en virtud del tipo de agresión de la enfermedad, trauma o cirugía, etc.).

"Si con esto no somos capaces de alcanzar la cobertura de requerimientos habitualmente el paciente suele necesitar otras medidas terapéuticas como son los suplementos nutricionales, la nutrición enteral o en los casos en los que no se pueda utilizar el tubo digestivo y esté contraindicada la nutrición enteral se empleará en el tratamiento del paciente con DREnutrición parenteral", señala.

Así es el menu del Príncipe de Asturias de Alcalá

La alimentación del paciente hospitalizado se adapta a las necesidades de cada paciente en cada momento. "Disponemos de un Código de Dietas con 43 dietas que intenta cubrir el mayor número de variables a considerar. Además, incluimos una dieta que codificamos como personalizada, para aquellos pacientes que tienen más dificultades en su alimentación por requerimientos, gustos etc, En esto casos, profesionales de la UNCyD diariamente tras evaluación del paciente adapta su alimentación", subraya la doctora Álvarez.

La alimentación del HUPA se basa en los criterios fundamentales de la dieta mediterránea, con dos primeros platos, dos segundo platos y dos postres en comida y cena a elegir con la presencia siempre prioritaria de verduras y frutas diariamente, legumbres 3- 4 días en semanas según menús de verano e invierno), mayor oferta de pescado que de carne, al menos 2-3 platos semanales son pescado azul. Para la elaboración de los platos se utiliza aceite de oliva virgen extra. A los largo de la semana se ofertan también dos días en semana platos que contengan arroz y pasta.

"Tenemos más dificultades, por falta de aceptación de los pacientes, en la oferta generalizada de cereales integrales tanto pan como arroz o pasta, que si utilizamos en la población con algunas patologías como la Diabetes Mellitus. En general la población ingresada que no tiene restricciones dietéticas demandan los cereales refinados. En desayunos se oferta pan con aceite y tomate, fruta y lácteos (leche o yogures), café soluble, té o infusiones y en meriendas se ofertan lácteos y fruta así como café o infusiones".

La doctora Julia Álvarez, exjefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias / Cedida

Los alimentos son elaborados de forma sencilla y saludable siguiendo los cánones de la cocina tradicional de mayor aceptación gastronómica española (guisados con sofritos, cocidos, al horno o a la plancha). Nos interesa que los pacientes coman bien y no se desnutran durante la estancia hospitalaria, la revisión de platos nos permite valorar la aceptación de los mismos y hacer los cambios adecuados cuando resulta necesario para conseguir una alimentación mejor aceptada por los pacientes.

Los pacientes que no tienen restricciones dietéticas, reciben una hoja informativa donde se les indican cuales son las recomendaciones de una alimentación saludable para que sepan elegir la mejor opción para cada ellos. La composición nutricional de la dieta basal completa con elección de menú tiene las siguientes características nutricionales como media diaria evaluando los datos de un menú semanal:

Aporte calórico 2575 kcal

18 % de proteínas

46 % de hidratos de carbono

33 % de grasa

3 % de fibra ( 34 gr de media al dia )

Existe una desnutrición relacionada con la enfermedad

Es importante conocer que la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) puede aparecer a cualquier edad y en cualquier momento de la evolución de muchas patologías. Es importante distinguirla de la desnutrición relacionada con la hambruna, las grandes catastrofes o la pobreza.

Los estudios científicos de todo el mundo ofrecen cifras de prevalencia de la DRE que oscilan entre un 30-50%. Estas diferencias dependen de las características de la población estudiada (edad, tipo de patología, método de estudio etc).

En España el estudio PREDYCES evaluó más de 7.500 pacientes de 31 hospitales aleatorizados representativos de la red de hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, y demostró que 1 de cada 4 pacientes ingresados tenía riesgo de desnutrición (23 %), estando presente en un 37 % de los pacientes mayores de 70 años y en un 45 % en los mayores de 85 años. Los pacientes más afectados eran los pacientes con patología oncológica, siguiéndoles de cerca los pacientes con patología respiratoria y cardiovascular.

Sanitarios en la UCI de un hospital. / EL PERIÓDICO

En 2021, diez años después de la realización del PREDYCES, se publicó el estudio SeDREno. En este caso se utilizaron los criterios GLIM que se habían establecido por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo en 2019. Se evaluaron 2185 pacientes. El 29,7 % de los pacientes ingresados presentaba DRE siendo un 17,2 % de grado moderada y un 12, 5% grave, mantenido el mismo patrón de las patologías de base de los pacientes.

La DRE tiene "consecuencias graves para el paciente y el sistema sanitario". Existe mucha evidencia robusta que demuestra que la DRE aumenta la morbilidad empeorando la evolución de la enfermedad de base del paciente. Aumenta el número de complicaciones relacionadas como infecciones, dehiscencias de suturas, retraso en la consolidación de las fracturas.

Además, aumenta la estancia hospitalaria y tiene un impacto negativo en la calidad de vida, así como, es responsable de un aumento en la tasa de mortalidad. Por otro lado, los pacientes con DRE consumen más recursos, prolongan la estancia hospitalaria y aumentan sus costes un 50 % más.

Los críticos necesitan más carbohidratos y grasas

Cuando un paciente está en estado crítico necesita que "demos cobertura a sus requerimientos energético-proteicos" que en ese momento están aumentados respecto a sus necesidades basales de cuando no estaba enfermo. Así, uno de los nutrientes fundamentales son las proteínas necesarias para reparar tejidos y especialmente algunos aminoácidos para la recuperación celular como es la leucina esencial en la síntesis proteica.

"Necesitamos aportar energía en forma de hidratos de carbono y grasas", matiza la doctora. Las grasas más beneficiosas para los pacientes críticos son el ácido oleico, ácido graso de cadena larga, monoinsaturado y componente esencial de las membranas celulares y también los ácidos grasos omega 3 por el efecto antinflamatorio que tienen en la respuesta inflamatoria sistémica de estos pacientes.