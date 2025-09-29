La Universidad de Alcalá es la séptima de España con más erasmus por km²: cinco vueltas al planeta Tierra para traer a alumnos de 49 países

Este curso, el 25/26, Alcalá de Henares vuelve a acoger a jóvenes estudiantes de todo el mundo. Sí, de todo el mundo: desde alumnos de Georgia hasta de Corea del Sur, pasando por Costa de Marfil, volverán a aterrizar en la Universidad de Alcalá (UAH) gracias al programa Erasmus, que ofrece la posibilidad de estudiar un año de la carrera fuera de la universidad en la que se está cursando... Y en total la universidad ha acogido a 470 estudiantes procedentes de hasta 49 países diferentes.

Es tal la diversidad de los destinos que sumando el recorrido que hará cada alumno erasmus hasta Alcalá, supone un total de 205.181 kilómetros: ¡más de 5 vueltas al planeta Tierra!

Todos los países que ya están representados en la UAH por sus alumnos internacionales son:

Europa : Alemania, Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

: Alemania, Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. América : Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú.

: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú. Asia : China, Corea del Sur, India y Japón.

: China, Corea del Sur, India y Japón. África : Costa de Marfil, Kenia, Marruecos, Nigeria y Túnez.

: Costa de Marfil, Kenia, Marruecos, Nigeria y Túnez. Transcontinental: Azerbaiyán y Turquía.

Puerta principal y fachada de la Universidad de Alcalá / Jesús Hellín / Europa Press

La UAH es la séptima universidad de España con más erasmus... por km²

Teniendo en cuenta la cifra de alumnos internacionales que ya ha recibido (y recibirá) la universidad de la ciudad complutense y su superficie, es la séptima con más erasmus, y así queda el ránking de las universidades españolas:

Salamanca: 25,44 erasmus por km² (1.000 estudiantes y 39,34 km² de superficie) Valencia: 22,49 erasmus por km² (2.500 estudiantes y 134,6 km²) Granada: 18,57 estudiantes por km² (2.000 alumnos y 88,95 km²) Complutense de Madrid: 14,81 por km² (1.624 universitarios y 605,77 km²) Barcelona: 5,36 por km² (1.500 erasmus y 101,35 km²) Santiago: 4,71 por km² (1.000 estudiantes y 220 km²) Alcalá de Henares (UAH): 4,55 por km² (470 erasmus y 87,72 km²) León: 2,68 por km² (184 estudiantes, 39,03 km² de superficie) Zaragoza: 0,62 estudiantes erasmus por km² (607 alumnos y 973,78 km²) Mallorca: 0,049 universitarios internacionales por km² (180 alumnos y 3.640,11 km²)

Y ello siempre es y será una noticia positiva para la propia UAH y para la ciudad: aumenta la diversidad y multiculturalidad entre los jóvenes, ayuda a la economía, y sobre todo coloca a la universidad de la ciudad en todas las partes del mundo.