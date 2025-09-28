Vivar Dorado alimenta el sueño de la RSD Alcalá: "Hemos traído a los jugadores que queríamos"

El Alcalá afronta una de las temporadas más ilusionantes de su historia reciente. El conjunto rojillo ha sumado cuatro de nueve puntos posibles en las tres primeras jornadas.

Y, aunque la puntuación podría ser mejor, las sensaciones han sido inmejorables: cayeron por la mínima (1-0) en la primera jornada frente al Sanse, uno de los mejores equipos de la liga y, posiblemente, la salida más complicada del grupo; en la segunda vencieron con contundencia al Conquense en El Val (2-1), y en la última se les escapó el triunfo en el último segundo en el campo del Moscardó (1-1): "Siempre que se asciende no es fácil adaptarse a la categoría y conlleva un tiempo. Pero nosotros lo hemos hecho rápido", afirma Vivar Dorado, el entrenador del equipo, a la CRónica.

Realistas Las buenas sensaciones en el inicio han disparado la ilusión en la afición. Sin embargo, el cuerpo técnico y la plantilla mantienen ‘los pies en el suelo’: "El objetivo de la temporada es afianzarnos en la categoría", recalca Vivar Dorado. El entrenador explica que "no se pone objetivos numéricos" y aboga por ser cautos e ir semana a semana. A estas alturas de la competición, lo más importante es "el día a día".

El arranque es fruto del gran trabajo realizado durante el mercado de verano. El club apostó por mantener la base del ascenso y realizar fichajes que dieran un salto de calidad: "No hemos tomado decisiones a lo loco. Todas las incorporaciones han sido consensuadas con la dirección deportiva. Hemos traído a los jugadores que queríamos", declara Vivar.

Soñadores Pese a que la permanencia es el gran reto del Alcalá, Vivar Dorado no renuncia a nada: "Todo está muy igualado. Si la temporada es brillante, lucharemos por estar arriba. A ver qué somos capaces de hacer...", asegura. Y no duda en darle importancia a la Copa del Rey: "A todos nos ilusiona poder jugar contra equipos de 1ª".

Dorado se muestra satisfecho, aunque es consciente de la dificultad de la Segunda RFEF: "A nivel de gestión no varía mucho, pero esta categoría te exige más. Mejora la calidad, la preparación física, el nivel táctico…", explica.

El Alcalá ha firmado cuatro de nueve puntos posibles en las tres primeras jornadas / RSD Alcalá

Este domingo se enfrentarán a las 12:00 en El Val al Getafe B. Y están listos para la cita: "Nos enfrentaremos a chicos jóvenes que nos van a exigir en el aspecto físico. Son candidatos al ascenso y será complicado, pero trabajamos para mirarlos cara a cara", manifiesta Vivar, quien no duda en señalar uno de las grandes alicientes del año: la Copa del Rey.

Dorado Vivar ha encontrado su sitio en El Val. Pese a tener ofertas por su buen hacer la pasada temporada, el entrenador renovó su contrato con el Alcalá: "Me he encontrado muy cómodo desde el primer día y tengo afinidad con el club", explica.

El club tiene más de 1.400 socios... y creciendo