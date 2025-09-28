Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
En un momento en el que los precios no paran de subir, hay un municipio que ha incrementado su precio diez puntos menos que la media de la Comunidad de Madri
En un momento en el que el precio de la vivienda parece no tener techo, hay una ciudad de la región que se ha convertido en una opción económica, dentro de este desajuste. Un año más, Alcalá se mantiene como una de las ciudades más demandadas de Madrid para comprar una vivienda. A su proximidad con la capital, buena red de servicios y sus zonas apetecibles hay que sumar un nuevo factor que lo convierte en un municipio de lo más atractivo: el precio de las casas.
Entre septiembre del 2024 y el de 2025, el precio del m2 ha subido un 13,4 %. Aunque es una subida importante, está muy alejada del 23,3 % que se ha encarecido en la Comunidad de Madrid. Es el incremento más bajo de la región y se mantiene como el segundo precio del metro cuadrado más bajo, con 2.543 euros, solo 450 más que Parla, que es el municipio que encabeza el ranking inmobiliario.
Reyes Católicos es la zona más económica del municipio
Dentro de la ciudad, hay zonas en las que ha subido más el precio que otras. Por ejemplo, la que se ha coronado como la más cara es la de Juan de Austria, con el m2 a 2.720 euros. Por el contrario, la más económica es Reyes Católicos, con 2.181 euros, pero, sorprendentemente, es donde más ha subido el precio desde el año anterior, con una variación de 29,3 % más. Una subida que se equipara a la de algunos de los municipios más caros de la región, como Alcobendas o Getafe.
Hay que tener en cuenta que el precio medio del m2 en la Comunidad de Madrid es de 4.383 euros, muy por encima de los que se manejan en Alcalá. Además, de media en la región el precio ha subido un 23,3%, casi diez puntos por encima que en la ciudad.
Los trucos para decorar tu casa y que parezca más grande
Septiembre se ha coronado como el mes de más mudanzas y cambios de vivienda. Tanto cuando alquilas como cuando compras una vivienda, decorarla es una parte fundamental y es importante recurrir a un profesional, para sacarle el máximo partido. Muebles Rojo lleva desde 1991 ayudando a los vecinos de Alcalá en esta misión, para evitar segundas compras por errores. Los muebles para un nuevo hogar pueden costar desde 2.000 hasta 20.000 euros.
- Los errores más comunes al decorar. Equivocarse en las medidas del sofá es el más habitual. No puedes guiarte solo por los muebles que te gustan ni de todo lo que ves online, hay que ver si concuerdan. Priorizar espacios abiertos y evitar artículos que corten la circulación de las personas.
- Qué luz conviene en cada habitación. Si trabajas en casa o cocinas con frecuencia, tienes que priorizar luces blancas en esas estancias, en el resto cálidas, pero lo ideal es combinarlas.
- Productos más vendidos cada año. El sofá es el eterno superventas y en lo que más se destina el presupuesto, junto con el colchón. Las personas prefieren que sea de gran calidad. El mobiliario en tonos claros y blancos son los otros productos exitosos por la amplitud visual que aportan.
