Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda

En un momento en el que el precio de la vivienda parece no tener techo, hay una ciudad de la región que se ha convertido en una opción económica, dentro de este desajuste. Un año más, Alcalá se mantiene como una de las ciudades más demandadas de Madrid para comprar una vivienda. A su proximidad con la capital, buena red de servicios y sus zonas apetecibles hay que sumar un nuevo factor que lo convierte en un municipio de lo más atractivo: el precio de las casas.

Entre septiembre del 2024 y el de 2025, el precio del m2 ha subido un 13,4 %. Aunque es una subida importante, está muy alejada del 23,3 % que se ha encarecido en la Comunidad de Madrid. Es el incremento más bajo de la región y se mantiene como el segundo precio del metro cuadrado más bajo, con 2.543 euros, solo 450 más que Parla, que es el municipio que encabeza el ranking inmobiliario.

Reyes Católicos es la zona más económica del municipio

Dentro de la ciudad, hay zonas en las que ha subido más el precio que otras. Por ejemplo, la que se ha coronado como la más cara es la de Juan de Austria, con el m2 a 2.720 euros. Por el contrario, la más económica es Reyes Católicos, con 2.181 euros, pero, sorprendentemente, es donde más ha subido el precio desde el año anterior, con una variación de 29,3 % más. Una subida que se equipara a la de algunos de los municipios más caros de la región, como Alcobendas o Getafe.

Ranking de municipios con más de 10.000 habitantes / Elaboración propia con datos de Idealista

Hay que tener en cuenta que el precio medio del m2 en la Comunidad de Madrid es de 4.383 euros, muy por encima de los que se manejan en Alcalá. Además, de media en la región el precio ha subido un 23,3%, casi diez puntos por encima que en la ciudad.

