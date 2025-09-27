La pianista Susana Gómez, del patio del Juan de Austria de Alcalá, a poder ganar un Grammy Latino

Alcalá de Henares está muy cerca de tener en sus vitrinas un Latin Grammy. Sí, has leído bien. Más allá de algunos reconocidos artistas que estarán en la gala de estos premios musicales el 13 de noviembre en Las Vegas como Sabina o Alejandro Sanz, allí estará también Susana Gómez, pianista alcalaína que ha sido nominada a la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Clásica del Año’, gracias a su disco Sisters of the Moon.

La artista confiesa a este periódico que "me enteré de la nominación por un WhatsApp. No me lo podía creer, empecé a dar saltos con mi familia".

Sisters of the Moon, de Zaragoza para el mundo

Este disco, que es el segundo en su catálogo musical (además de Ad Illam), fue lanzado en septiembre de 2024 y se grabó en el Auditorio de Zaragoza. Y desde entonces no ha cesado el éxito para la artista de Alcalá de Henares.

Además de este último que supone un paso de gigante en su carrera al ser los grandes premios de la música latina, también fue nominada al mejor álbum instrumental del año por la Academia de la Música de España y al Preis der Deutschen Schallplattenkritik (premio de la crítica discográfica alemana).

Y este disco, que se puede adquirir desde su propia página web, está inspirado en los cuadros Sisters of the Moon (Hermanas de la Luna, traducido al castellano) de la pintora surrealista Leonora Carrington.

La idea del álbum gira en torno a la figura de las pléyades, también llamadas siete hermanas, que aparecen cada noche en el cielo, a donde según la mitología griega llegaron convertidas en palomas obteniendo así su libertad.

Una vida dedicada a su pasión, la música

Nació y se crió en la zona del Val, donde también reside ahora, y estudió en el Juan de Austria, pero la exigencia de este sector le ha hecho estar gran parte de su vida lejos de la ciudad complutense: con 12 años se fue a Inglaterra para entrar en un conservatorio y también estudió un máster en Alemania. Ahora, ya de vuelta en Alcalá, confiesa que "todo ha merecido la pena".

Como anécdota (que pudo acabar en tragedia viendo hasta donde ha llegado), nos cuenta que "a los cuatro años tenía que elegir un instrumento y seleccioné el arpa, pero no había profesores de ese instrumento, entonces me decanté por el piano. Y menos mal", afirma entre risas e incluso aliviada.

Susana con solo 7 años, ya tocando el piano / CEDIDA

Viajar es otra de sus grandes pasiones y detalla que "he viajado ya a más de 30 países por esta profesión, pero me encanta porque une mis dos pasiones".

Fecha de la gala de los Latin Grammy en la que Alcalá de Henares estará representada

Tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas (Estados Unidos). Y no estará sola, ni mucho menos. Le acompañarán otros grandes artistas españoles como Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Dani Martín Leiva o Aitana.

A su lado, tendrá grandes figuras internacionales como Bad Bunny o Karol G.

¿Con quién competirá la pianista alcalaína por ganar el prestigioso reconocimiento?

Sisters of the Moon competirá por el Latin Grammy con los paulistas de Radamés (Radamés); la también pianista compostelana Isabel Dobarro (Kaleidoscope); la joven violinista granadina María Dueñas (Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina); o la promesa de la guitarra clásica, el valenciano Ausiàs Parejo (Brouwer, Erena & Others). La pianista explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que

Tras conocer su nominación, Susana ha explicado que se siente "superemocionada de que este álbum mío, tan personal, que da voz a compositoras que admiro, esté considerado y reconocido para estar en la final de los Latin Grammy que para mí son un sueño, entre tan grandes artistas".

Y toda Alcalá de Henares estará con la artista el 13 de noviembre, a pesar de los más de 9.000 kilómetros que separan a ambas ciudades. Aunque pase lo que pase, la ciudad complutense y sus vecinos ya están orgullosos de ella.