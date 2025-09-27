PREMIADOS
El colegio Alborada de Alcalá de Henares suena fuerte: su coro, número uno de la Comunidad
Los alumnos han logrado el Certamen de Coros Escolares por segundo año consecutivo
El colegio Alborada de Alcalá de Henares ha logrado el Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid por segundo año consecutivo. El coro, compuesto por unos 50 alumnos de entre 12 y 18 años, se impuso a 20 colegios de varios puntos de la región.
"Ha sido una sorpresa porque había mucho nivel", afirma a la CRónica la directora, Julieta Romeo, quien señala que para acceder al coro "hay que pasar pruebas vocales y de oído".
Ensayan todos los jueves de 17:30 a 19:30 y siempre siguen el mismo esquema: "Calentamos la voz, nos dividimos en voces agudas y graves y empezamos a montar las piezas. Es un proceso lento que requiere mucho cuidado, concentración y repetición. Es como quien teje un tapiz", apunta Romeo.
Así son los campeones de Madrid
- Alumnos: 50, de entre 12 y 18 años
- Ensayos: todos los jueves, de 17:30 a 19:30
- Repertorio: música de todas las épocas, desde renacentista hasta pop y gospel
- Pruebas de ingreso: incluyen ejercicios de oído y vocales
- Han cantado en Madrid, Huesca y Viena
La directora del coro explica que intentan hacer música sin solos para que predomine el grupo. No obstante, en algunas obras destaca la voz soprano y otras están escritas para el protagonismo de los bajos y tenores.
Su repertorio abarca todas las épocas: desde música renacentista hasta pop o gospel. "Intentamos que sea variado y acorde a las voces que tenemos para sacar el máximo rendimiento", declara Julieta.
Y han cantado en Huesca, Madrid y Viena. Sin embargo, en algunas ocasiones han tenido que superar ciertos contratiempos: "Hay veces que tenemos que sobreponernos a ruidos externos y en ocasiones han habido desmayos, aunque todos quedaron en un susto".
No obstante, para Romeo los nervios "no son malos" porque "mantienen la tensión": "Hacemos ejercicios de respiración para controlarlos y, ante actuaciones importantes, suelen crecerse y estar muy atentos a las indicaciones".
"El coro ayuda a la gente tímida"
Según Julieta, el coro "es una familia" y ayuda a los alumnos a "organizar mejor el tiempo y a relacionarse con gente de diferentes edades".
Sus próximos retos son grabar con cantantes y tener encuentros con otros coros.
Julieta Romeo, la directora del coro, premiada en el mismo concurso
Julieta reeditó el premio a la mejor dirección. Para Romeo, ambos galardones son "un reconocimiento al esfuerzo". Y explica que lo más difícil como directora es "mantener la atención durante todos los ensayos porque somos muchos y no dejan de ser adolescentes".
¿Cómo funciona el certamen?
- Modalidad B: coros formados por alumnos de Secundaria o mixtos con Primaria.
- Competidores: 21 coros en esta modalidad, incluyendo colegios de Madrid, Alcalá, Móstoles, Leganés...
- Tres rondas:
- Primera y segunda (cuartos y semifinales): cada coro interpreta tres piezas libres.
- Final: los coros tocan dos piezas libres y una obligatoria compuesta por un compositor.
Han competido con:
- IES Avenida de los Toreros: Madrid
- Colegio Alborada: Alcalá de Henares
- IES Lope de Vega: Madrid
- IES Francisco Umbral: Ciempozuelos
- Colegio Villaeuropa: Móstoles
- CPEE Princesa Sofía: Madrid
- Colegio de Nuestra Señora: Madrid
- IES Pedro de Tolosa: San Martín de Valdeiglesias,
- IES Carlos Bousoño: Majadahonda
- IES Isaac Albéniz: Leganés
- Colegio Santísimo Sacramento: Madrid
- IES Miguel Delibes: Madrid
- IES Mirasierra: Madrid
- Colegio St Michael’s School: Boadilla del Monte
- IES Carmen Martín Gaite: Moralzarzal
- Colegio Internacional J.H. Newman: Madrid
- Colegio Jesús Maestro: Madrid
- Colegio Monte Tabor: Pozuelo de Alarcón
- Colegio Castilla: Torrejón de la Calzada
- Colegio Santa Francisca Javier Cabrini: Madrid
- IES Las Américas: Parla
- Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
- The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Qué fue de… Sonia Moldes, la mujer que escandalizó con sus fotos junto a Alessandro Lequio y Dinio
- Rusowsky, joder: un Madrid en trance se arrodilla ante la revelación musical del año
- De dictadores del siglo XIX y dictadores del siglo XXI
- El último negocio de Sergio Ramos: la venta millonaria de su casa de La Moraleja
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid