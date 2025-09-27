El colegio Alborada de Alcalá de Henares suena fuerte: su coro, número uno de la Comunidad

El colegio Alborada de Alcalá de Henares ha logrado el Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid por segundo año consecutivo. El coro, compuesto por unos 50 alumnos de entre 12 y 18 años, se impuso a 20 colegios de varios puntos de la región.

"Ha sido una sorpresa porque había mucho nivel", afirma a la CRónica la directora, Julieta Romeo, quien señala que para acceder al coro "hay que pasar pruebas vocales y de oído".

Ensayan todos los jueves de 17:30 a 19:30 y siempre siguen el mismo esquema: "Calentamos la voz, nos dividimos en voces agudas y graves y empezamos a montar las piezas. Es un proceso lento que requiere mucho cuidado, concentración y repetición. Es como quien teje un tapiz", apunta Romeo.

Así son los campeones de Madrid Alumnos : 50, de entre 12 y 18 años

: 50, de entre 12 y 18 años Ensayos : todos los jueves, de 17:30 a 19:30

: todos los jueves, de 17:30 a 19:30 Repertorio : música de todas las épocas, desde renacentista hasta pop y gospel

: música de todas las épocas, desde renacentista hasta pop y gospel Pruebas de ingreso : incluyen ejercicios de oído y vocales

: incluyen ejercicios de oído y vocales Han cantado en Madrid, Huesca y Viena

La directora del coro explica que intentan hacer música sin solos para que predomine el grupo. No obstante, en algunas obras destaca la voz soprano y otras están escritas para el protagonismo de los bajos y tenores.

Su repertorio abarca todas las épocas: desde música renacentista hasta pop o gospel. "Intentamos que sea variado y acorde a las voces que tenemos para sacar el máximo rendimiento", declara Julieta.

Y han cantado en Huesca, Madrid y Viena. Sin embargo, en algunas ocasiones han tenido que superar ciertos contratiempos: "Hay veces que tenemos que sobreponernos a ruidos externos y en ocasiones han habido desmayos, aunque todos quedaron en un susto".

No obstante, para Romeo los nervios "no son malos" porque "mantienen la tensión": "Hacemos ejercicios de respiración para controlarlos y, ante actuaciones importantes, suelen crecerse y estar muy atentos a las indicaciones".

"El coro ayuda a la gente tímida"

Según Julieta, el coro "es una familia" y ayuda a los alumnos a "organizar mejor el tiempo y a relacionarse con gente de diferentes edades".

Sus próximos retos son grabar con cantantes y tener encuentros con otros coros.

Julieta Romeo, la directora del coro, premiada en el mismo concurso Julieta reeditó el premio a la mejor dirección. Para Romeo, ambos galardones son "un reconocimiento al esfuerzo". Y explica que lo más difícil como directora es "mantener la atención durante todos los ensayos porque somos muchos y no dejan de ser adolescentes".

¿Cómo funciona el certamen?

Modalidad B: coros formados por alumnos de Secundaria o mixtos con Primaria. Competidores: 21 coros en esta modalidad, incluyendo colegios de Madrid, Alcalá, Móstoles, Leganés... Tres rondas:

Primera y segunda (cuartos y semifinales): cada coro interpreta tres piezas libres.

Final: los coros tocan dos piezas libres y una obligatoria compuesta por un compositor.

Han competido con: