Álvaro Casado abandona Alcalá en búsqueda de alcanzar la cima en Noruega: este fin de semana disputa el mundial en Suiza

Álvaro Casado es el mejor en el deporte de orientación a pie de nuestro país. Así lo demuestra su extenso palmarés. Y es alcalaíno. Otro orgullo para Alcalá de Henares. Para los que lo desconozcan, el deporte de orientación a pie se basa en una competición en la que los atletas tienen un mapa y con él deben intentar llegar en el menor tiempo posible a la meta. El primero que llegue, gana. Este deporte se puede practicar en bosques, terrenos urbanos, o incluso mixtos.

Y desde hoy viernes vuelve a disputar un campeonato del mundo. Hay tres fases al año y esta es la última, que se disputará en Suiza. Nos cuenta que llega "para lucharlo como siempre", pero no con las mejores sensaciones, "sufrí antes de verano una lesión en el talón y estuve mes y medio sin poder apoyarlo, con lo que ello supone en este deporte. En el último campeonato de agosto me costó mucho, pero ahora estoy mejor", explica ilusionado.

Integran el equipo español para esta cita Nerea González, Ana Camarasa, Ana Toledo, Ana Defez, David Rojas, Gonzalo Zorrilla, Gonzalo Ferrando y nuestro protagonista, Álvaro Casado. Marc Serrallonga acompaña al equipo como técnico.

Se enfrentarán a un sprint este viernes, un relevo sprint el sábado y finalmente un knock-out sprint el domingo.

Las tres pruebas se podrán seguir en el IOF Live Centre, incluyendo resultados, GPS y TV.

Su futuro, como él mismo afirma, está en Noruega

Nunca es fácil dejar tu casa, tu ciudad, a tus amigos. Y Álvaro tomó esta decisión hace unos meses, cuando pensó en orientarse hacia Noruega por su propio futuro, ya que en los países nórdicos este deporte triunfa mucho más y las condiciones "son mejores", por la gran abundancia de bosques y terrenos que son frecuentes en este deporte que, como el protagonista nos explicó en 2024, no triunfa en España y no da para vivir.

Me vine a vivir a Noruega porque el entorno es mucho mejor; y no solo el natural, sino también el entorno de competidores... aquí hay mucho más nivel, y me hace ser mejor Álvaro Casado — Deportista de orientación a pie

Lleva ya tiempo allí, afirma que está contento y, para qué mentir, se plantea quedarse a vivir.

El joven de 25 años confiesa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "Noruega me está gustando mucho. Quiero mucho a mi país pero aquí funcionan muy bien las cosas y la gente es muy respetuosa. Me estoy planteando quedarme a vivir aquí, probablemente lo haga. Echo de menos cosas, pero supongo que es parte del sacrificio", explica emocionado.

Álvaro en bosques noruegos / CEDIDA

Todo sacrificio implica- valga la redundacia- sacrificar o dejar atrás lo que más quieres. Y en el caso de Álvaro nos cuenta que su madre es la que peor lo está pasando porque "sabe que probablemente me quede a vivir aquí. Es duro pero hay que hacerlo", confiesa.

Álvaro es fuerte de mente y su sueño allí en Noruega es "sobre todo el día a día. Me motiva mucho cómo son los bosques aquí, son terrenos muy profundos y exuberantes".

Los más de 3.000 kilómetros que separan a Alcalá de Henares del país nórdico no son ni serán ningún impedimento para que todos los alcalaínos sigan apoyando al que es, indudablemente, uno de sus mejores deportistas. Álvaro, este mundial es tuyo (y vuestro), ¡vamos!