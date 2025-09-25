Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retrasos en Cercanías Madrid por una avería entre las estaciones de Torrejón y San Fernando de Henares

La avería entre estas dos estaciones de las líneas C-2, C-7 y C-8 está provocando retrasos desde el inicio del servicio

Trenes de Cercanías en la Estación de Atocha, en Madrid

Rafa Sardiña

Madrid

Una avería registrada entre las estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares está provocando “demoras” y “cambios en los recorridos habituales” en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid, que conectan Alcalá de Henares con El Escorial, según ha informado Renfe a través de la megafonía.

Hace apenas tres semanas, estas mismas líneas ya sufrieron fuertes retrasos por una incidencia en el fluido eléctrico entre Atocha y Vallecas. Aunque el suministro se restableció en menos de 40 minutos, algunos pasajeros llegaron a accionar las palancas de emergencia y bajaron de los trenes para caminar por las vías.

Aquel incidente también afectó a la línea C-10, que conecta Chamartín con Villalba de Guadarrama.

Pasajeros de Cercanías ocupan las vías en las proximidades de Atocha tras una avería que afecta a varias líneas

Pasajeros de Cercanías ocupan las vías en las proximidades de Atocha tras una avería que afecta a varias líneas

Cómo pedir un justificante de retraso de Cercanías Madrid

Si se ha registrado una incidencia en un viaje en Cercanías Madrid, Renfe facilita un justificante, que se puede descargar desde su página web o solicitar en taquilla. y puntos de atención al cliente. Este documento es válido para presentar en el trabajo, la universidad o cualquier organismo que así lo requiere. Eso sí, conviene solicitarlo el mismo día en el que se produce el retraso, ya que los registros solo se guardan durante un tiempo limitado.

Retrasos en Cercanías Madrid por una avería entre las estaciones de Torrejón y San Fernando de Henares

