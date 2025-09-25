Estos son todos los ganadores de la LVI edición de los Premios Ciudad de Alcalá: fecha y lugar de la gala de entrega

Ya se conocen a los ganadores de la LVI edición de los Premios Ciudad de Alcalá en las categorías de Arquitectura, Artes Visuales, Fotografía, Narrativa, Periodismo, Poesía e Investigación Histórica. Y, como es tradicional, estos premios se entregarán en la tarde del próximo 9 de octubre en el Teatro Salón Cervantes, día en el que se celebra en la ciudad complutense el aniversario del bautismo Miguel de Cervantes.

Los ganadores de los Premios Ciudad de Alcalá

El premio de Arquitectura ha recaído en el trabajo de rehabilitación y conservación del edificio alcalaíno ubicado en el número 27 de la céntrica calle Santiago. El autor y director, Carlos Chamorro Cuenca, junto con el equipo técnico formado por Alfonso Barrón del Pozo, Carlos Méndez Lázaro y Cristina Pérez del Agua, son los responsables de este proyecto de recuperación de un inmueble que presentaba numerosas deficiencias estructurales.

El galardón de Artes Visuales ha sido para la pintora Amaya Suberviola por su obra ST24021. Esta artista es considerada una de las creadoras emergentes más destacadas del panorama de las artes plásticas de nuestro país.

En el Premio de Fotografía, se ha impuesto una fotógrafa alcalaína, Laura San Segundo (1990), con su atractiva propuesta conceptual titulada La melodía de las cinco de la tarde. Finalistas en este galardón han sido el fotógrafo madrileño Juan Manuel de la Quintana, con su trabajo sobre la salud mental titulado I gotta change en la modalidad de fotoperiodismo documental; y el argentino Rodrigo Illescas con Las catedrales de la nostalgia, en la modalidad de paisaje, arquitectura y patrimonio.

En el apartado literario de los premios, el ganador en la categoría de Narrativa ha sido para el escritor y guionista Víctor Almazán Aguado por su novela La ciega búsqueda.

En Poesía, el premio ha recalado en la poeta mexicana Carla Xel-Ha López por su poemario Otra tierra.

Y en el reconocimiento de Periodismo 'Manuel Azaña' ha hecho lo propio Daniel Sousa, periodista de Ourense con su podcast para el diario El País titulado Había una voz: el oficio de cuentacuentos. En este reportaje sonoro, Sousa recoge las vivencias y las reflexiones de narradores de historias de diferentes rincones de España, frente al uso desmedido de las pantallas y de la tecnología.

Ha quedado desierto el galardón de Investigación Histórica Francisco Javier García Gutiérrez en el palmarés de esta edición de los Ciudad de Alcalá, que se completa con los premios de las Artes y las Letras para el comunicador Carlos Herrera; de Valores Cívicos Arsenio Lope Huerta para la Fundación Astier-Centro San José, y de Ciudad Patrimonio Mundial para el Gobierno de Aragón por la recuperación de las pinturas murales del Monasterio de Sijena (Huesca), fallados hace unos días.

Y estos han sido todos los ganadores de una nueva edición de estos premios. Los ganadores ya esperan ansiosos que llegue el 9 de octubre para recibir estos prestigiosos galardones de Alcalá de Henares.