Día de la Merced en Alcalá de Henares: así fue la celebración en el centro penitenciario militar

El pasado 24 de septiembre, como manda la tradición, se volvió a celebrar el día de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de las Instituciones Penitenciarias, y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares estuvo presente en dicha celebración.

En representación del consistorio asistieron la alcaldesa Judith Piquet, Isabel Ruiz Maldonado (primera teniente de alcaldesa), Víctor Manuel Acosta (segundo teniente), José Emilio Vivas (inspector adjunto de la Jefatura de Policía Local), y también estuvieron presentes diversas autoridades civiles y militares, reforzando el compromiso de la ciudad alcalaína con las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad.

La alcaldesa de Alcalá de Henares reconoció la labor de los cuerpos de seguridad en el Día de la Merced

Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá, presidió la entrega de distinciones que se conceden cada año con motivo del Día de la Merced. Tuvo lugar en el Centro Penitenciario Madrid I (cárcel de mujeres) y al acto también acudieron Orlena de Miguel (concejal de Seguridad Ciudadana) y Lola López (edil de Educación).

Piquet, que ha estado acompañada por los directores de los Centros Penitenciarios Madrid I y Madrid II, así como por otros responsables de la institución y personal del centro, ha felicitado a los premiados en el acto “por la labor tan necesaria e imprescindible que desarrolláis dentro de estos muros”.

La alcaldesa ha destacado la importancia de la labor que realiza el personal del centro porque "requieren de una sensibilidad y de un sentido del servicio a los demás muy especiales”.

¿Por qué Nuestra Señora de la Merced es la patrona de las cárceles?

Pedro Nolasco (santo español del siglo XIII) fundó en 1218 la Orden de la Merced para liberar a cristianos cautivos en tierras musulmanas, misión que los mercedarios cumplieron durante más de cinco siglos, llegando a liberar a unas 60.000 personas, incluso a costa de entregar sus propias vidas como rehenes.

Tras la abolición de la esclavitud en el siglo XVIII, la Orden adaptó su labor a nuevas formas de cautividad: la prisión. Desde entonces, los mercedarios acompañan a presos y familias, y en 1939 la Virgen de la Merced fue proclamada patrona de las cárceles. Cada 24 de septiembre se celebra su fiesta en prisiones de todo el mundo como signo de misericordia, esperanza y libertad.