Actividades ambientales en los centros educativos de Alcalá de Henares: la programación al completo
Se realizarán talleres, rutas ambientales o paseos para concienciar a los alumnos sobre la importancia del medio ambiente
Los colegios e institutos de Alcalá de Henares tendrán la oportunidad este curso de participar en el programa de actividades ambientales promovido por la Concejalía de Medio Ambiente.
Según ha explicado el concejal de área, Vicente Pérez, "se trata de un programa educativo gratuito y lleno de experiencias únicas".
El medio ambiente será el gran protagonista. Los centros disfrutarán de varias actividades desarrolladas por educadores ambientales y diseñadas para cada etapa educativa.
De esta forma, se realizarán talleres dinámicos y creativos en el aula, rutas ambientales por parajes naturales cercanos o paseos tanto en los patios como en lugares de interés ambiental (parques, río Henares, Los Cerros, etc.).
Asimismo, se abordarán distintas temáticas:
- Economía circular
- Movilidad sostenible
- Ciclo del agua
- Biodiversidad local
- Huella ecológica
“Además, este programa no solo enseña, sino que promueve valores de respeto, conciencia y compromiso con el entorno”, señaló Vicente Pérez.
Para participar, los centros educativos deben indicar actividad, curso, número de aulas, persona de contacto y teléfono en el siguiente correo electrónico: mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es, o contactar en el teléfono 91 888 33 00/ ext.: 3241.
También se puede consultar con el Servicio de Educación Ambiental las iniciativas o proyectos que se deseen llevar a cabo en el centro.
La programación al completo
El programa de actividades ambientales se divide en varias etapas:
Educación Infantil
- Taller “La pipa Pepa”: cuento sobre la germinación y el crecimiento de los girasoles. Lo aprendido se pondrá en práctica plantando una semilla de girasol.
- Cuento “Las gotas viajeras”: explica el ciclo del agua de manera ilustrada y sensibiliza sobre su uso correcto.
Educación Primaria
- Bichos en mi entorno (1º-3º): servirá para descubrir insectos polinizadores.
- Cuidado de animales de compañía (1º-6º): pretende enseñar respeto, cuidados y adopción responsable.
- Retos para súper-recicladores (1º-2º): dinámica para separar residuos y reflexionar sobre economía circular.
- El viaje de Antón, el salmón (1º-2º): teatro participativo sobre contaminación de ríos y ciclo de vida de residuos.
- Tras las pistas del residuo (3º-4º): juego de pistas sobre gestión y separación de residuos.
- Lutrinae: historias de nutrias (3º-4º): teatro participativo sobre la separación de residuos y la vida acuática.
- Muévete sostenible (4º-6º): introducción a movilidad sostenible y elaboración de catálogo de hábitos.
- Mochila ecológica (5º-6º): reflexión sobre ciclo de vida de un producto y los recursos usados para su producción.
- Concurso extremo con preguntas espinosas (5º-6º): concurso sobre la economía circular y la separación de residuos.
- Intenta descubrirme (5º-6º): juego por grupos sobre economía circular y reciclaje.
- Taller ODS (1º-6º): los alumnos conocerán los 17 ODS.
- Biodiversidad: plantas y animales de Alcalá (1º-3º): actividad que tiene como objetivo dar a conocer la importancia de las diferentes especies de seres vivos para asegurar su conservación en la localidad alcalaína.
- El relieve de tu ciudad (4º-6º): para conocer formaciones geológicas, rocas y minerales del municipio.
- Descubriendo el huerto (1º-3º): permitirá conocer qué alimentos podemos encontrar en los huertos y tomar conciencia sobre la importancia de una correcta alimentación.
- Movilidad para tod@s (1º-3º): reflexión sobre las dificultades de movilidad en la ciudad.
- Huella ecológica (4º-6º): dinámica de ciudades imaginarias para gestionar residuos.
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos
- Huella ecológica: Igual que en Primaria, pero adaptada al nivel.
Rutas y visitas
- Ruta de las cigüeñas (3º-4º Primaria): se podrán adquirir conocimientos históricos y artísticos de diversos edificios y conocer la vida, costumbres y adaptación de la cigüeña (Duración: 2 horas. Salida: Plaza de Cervantes).
- Ruta flora y fauna del Henares (3º-4º): ruta guiada por la vega del río Henares (Duración: 2,5 horas. Salida: Casa de la Juventud).
- Ruta Los Cerros de Alcalá (5º-6º): para que los escolares de la ciudad conozcan mediante un recorrido guiado la fauna, flora, relieve e historia de este espacio (Duración: 3 horas. Salida: Aparcamiento de Los Cerros de Alcalá).
- Visita huertos ecológicos y bosque comestible (3º-6º): visita a los Huertos Ecológicos de la Isla del Colegio (Duración: 2,5 horas. Salida: Parque de la Isla del Colegio).
- Visita al Jardín de las Energías: Centro Demostrador de Energías Renovables (Duración: 1 hora. Salida: Edificio Gal).
- Visita al Complejo Medioambiental de Reciclaje “La Campiña” (5º-6º Primaria, 1º-2º ESO): instalación a la que llegan para tratamiento y separación los residuos sólidos urbanos desde que se clausuró el vertedero a cielo abierto de Alcalá. (Duración: 2,5 horas. Salida: Edificio Gal).
- Marchas peatonales por parques y zonas verdes (1º-6º Primaria): rutas diseñadas según ubicación y preferencias del centro.
