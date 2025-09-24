Mercado Cervantino 2025 de Alcalá de Henares: programación y novedades de este año

Alcalá de Henares ultima los detalles para volver a celebrar su fiesta cultural más masiva, el Mercado Cervantino. Este año tendrá lugar del 8 al 12 de octubre y, como acaba de anunciar el ayuntamiento, en esta edición habrá muchas novedades.

En la mañana de este 23 de septiembre, la alcaldesa Judith Piquet, acompañada de la concejala de turismo Isabel Ruiz y junto a otras personalidades del consistorio han presentado el programa. Y han asegurado que están "muy ilusionados por volver a festejar la fiesta de nuestro alcalaíno más ilustre, don Miguel de Cervantes".

Una fiesta de Interés Turístico Nacional a la que asisten cada año más de 300.000 personas

Estas fiestas giran en torno a la festividad local del 9 de octubre y suponen un plus- económico, social...- para Alcalá de Henares. Cada edición concita a más de 300.000 visitantes, con dos kilómetros de puestos representativos, cientos de actuaciones, representaciones culturales y ofertas gastronómicas. Y es tal la cantidad de actividades y eventos que se realizan que, como afirman desde el ayuntamiento, "se mueven unos 18 millones de euros en la ciudad".

Además, han asegurado que quieren seguir "internacionalizando" el Mercado Cervantino, y 2 de octubre varios miembros del equipo de Gobierno irán a Lisboa para presentar esta fiesta.

El 9 de octubre, festividad local que conmemora el bautismo de Miguel Cervantes, tendrán lugar algunas actividades como:

Procesión cívica de la Partida de Bautismo de Cervantes

Lectura pública de El Quijote

Paseo institucional del Mercado Cervantino

Entrega de los Premios Ciudad de Alcalá

Inauguración de la Exposición Alcalá Visual

Las novedades más importantes del Mercado Cervantino de este año

Isabel Ruiz Maldonado ha adelantado a los vecinos algunas de las novedades más destacadas de esta edición, que serán:

El Kiosko de San Lucas se estrenará como nuevo espacio de "experiencias turísticas . Disfrutarán de una plaza de San Lucas renovada merced a los planes de Sostenibilidad Turística y de paso podrán llevarse un recuerdo de la ciudad. Un espacio que dinamizará las visitas guiadas, los recorridos teatralizados, el centro de interpretación avifaunístico de la ciudad y muchas otras sorpresas", ha afirmado.

. Disfrutarán de una plaza de San Lucas renovada merced a los planes de Sostenibilidad Turística y de paso podrán llevarse un recuerdo de la ciudad. Un espacio que dinamizará las visitas guiadas, los recorridos teatralizados, el centro de interpretación avifaunístico de la ciudad y muchas otras sorpresas", ha afirmado. El 8 de octubre también tendrá lugar la presentación de una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas Cervantinas a través de la Asociación Alcalá Gastronómica Fomentur, que también traerá novedades de la mano de un nuevo modelo denominado ' Los delirios de Don Quijote '.

a través de la Asociación Alcalá Gastronómica Fomentur, que también traerá novedades de la mano de un nuevo modelo denominado ' '. En la presentación ha participado también, en representación de uno de los 400 puestos que componen el Mercado Cervantino, la Madre Mariuka, hermana del Convento de San Juan de la Penitencia, que ha presentado a un nuevo miembro del amplio abanico de la repostería tradicional alcalaína, “Los sueños de Cisneros”, nacida de una colaboración entre las hermanas Clarisas de Villarubia de los Ojos de ciudad Real y las hermanas Clarisas de San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares

Programación del Mercado Cervantino 2025

Pasacalles

Don Quijote y pasacalles con Sancho y el grupo de música Upsala ( Plaza de Cervantes , y recorrerán el mercado) (miércoles 18:00 Plaza, 20:00 mercado) (jueves a las 12:00 plaza cervantes y 18:00 mercado) (sábado a las 12:00 Plaza Cervantes; 13:15 mercado, 18:00 plaza cervantes y 20:00 mercado) (domingo a las 12:00 (plaza cervantes), 13:15 (mercado), 18:00 (plaza cervantes), 20:00 (mercado).

( , y recorrerán el mercado) (miércoles 18:00 Plaza, 20:00 mercado) (jueves a las 12:00 plaza cervantes y 18:00 mercado) (sábado a las 12:00 Plaza Cervantes; 13:15 mercado, 18:00 plaza cervantes y 20:00 mercado) (domingo a las 12:00 (plaza cervantes), 13:15 (mercado), 18:00 (plaza cervantes), 20:00 (mercado). Los juglares de la corte (itinerario 2): miércoles 18:30; jueves 12:00 itinerario 3; viernes a las 12:00 itinerario 3.

(itinerario 2): miércoles 18:30; jueves 12:00 itinerario 3; viernes a las 12:00 itinerario 3. El perfumero : jueves a las 20:00 en itinerario 3, y viernes igual.

: jueves a las 20:00 en itinerario 3, y viernes igual. El trovador romancero (itinerario 3): miércoles 20:00; jueves 13:45 en itinerario 2; viernes 13:45 en itinerario 2.

(itinerario 3): miércoles 20:00; jueves 13:45 en itinerario 2; viernes 13:45 en itinerario 2. Seres mitológicos (itinerario 1): miércoles 20:30; jueves 13:30.

(itinerario 1): miércoles 20:30; jueves 13:30. Clidolinda y la tropa de inservible : domingo 13:45 (itinerario 1).

: domingo 13:45 (itinerario 1). La hechicera Vikinga : domingo 21:45 (itinerario 2).

: domingo 21:45 (itinerario 2). Gazawwi . Danzas Libres: sábado 22:15 (itinerario 2).

. Danzas Libres: sábado 22:15 (itinerario 2). Etilio, soldado de los Tercios de Flandes (itinerario 2): miércoles 22:30; jueves 18:15 itinerario 1; viernes igual.

(itinerario 2): miércoles 22:30; jueves 18:15 itinerario 1; viernes igual. Ramón de los bosques : jueves 13:30 itinerario 3; viernes igual.

: jueves 13:30 itinerario 3; viernes igual. Habelas. Hainas : sábado 21:30 (itinerario 2).

: sábado 21:30 (itinerario 2). Los esperpentos : sábado 22:00 (itinerario 1).

: sábado 22:00 (itinerario 1). Los bufones y saltimbanquis : jueves 18:30 en itinerario 2; viernes igual.

: jueves 18:30 en itinerario 2; viernes igual. Bufonadas, poetas y locos : domingo 18:15 (itinerario 3).

: domingo 18:15 (itinerario 3). Los cómicos de la legua llegan al mercado : sábado 13:45 (itinerario 1).

: sábado 13:45 (itinerario 1). Las Meninas y el disparatado maestro de bai le: sábado 20:00 (itinerario 2), domingo 19:45 (itinerario 2).

le: sábado 20:00 (itinerario 2), domingo 19:45 (itinerario 2). Los desafortunados del pueblo : jueves 20:30 itinerario 1; viernes igual.

: jueves 20:30 itinerario 1; viernes igual. EL VERDUGO : JUEVES 22:30 itinerario 2; viernes igual.

: JUEVES 22:30 itinerario 2; viernes igual. Juegos Florales de la Señora Marquesa : sábado 12:30 (itinerario 3), domingo 21:45 (itinerario 1).

: sábado 12:30 (itinerario 3), domingo 21:45 (itinerario 1). La bruja del bosque : sábado 12:15 (itinerario 2).

: sábado 12:15 (itinerario 2). Mendigos trotamundos (itinerario 1): miércoles a las 18:15; jueves a las 12:00 y viernes a las 12:00.

(itinerario 1): miércoles a las 18:15; jueves a las 12:00 y viernes a las 12:00. Orcos y orcos y brujas (itinerante): miércoles a las 19:00, 22:00; jueves 12:00, 13:45, 19:00; viernes 12:00, 13:45, 19:00, 22:00; sábado a las 12:00, 13:45, 19:00 y 22:00; domingo a las 12:00, 13:45, 18:45 y 21:00.

Música

Músicos de Barataria : miércoles a las 18:15 (plaza de Cervantes y San Diego), jueves 13:30 itinerario 1, jueves 18:15 itinerario 2, jueves 20:30 itinerario 3, viernes 20:30 en itinerario 3, 22:30 viernes en itinerario 1.

: miércoles a las 18:15 (plaza de Cervantes y San Diego), jueves 13:30 itinerario 1, jueves 18:15 itinerario 2, jueves 20:30 itinerario 3, viernes 20:30 en itinerario 3, 22:30 viernes en itinerario 1. Sones lusos del medievo : (itinerario 2) miércoles a las 19:00; itinerario 1 a las 21:00 y a las 22:45 en itinerario 2; el jueves a las 12:30 en itinerario 3, 14:00 en itinerario 2, 19:00 en itinerario 1, 21:00 en itinerario 2, 22:45 en itinerario 3; El sábado igual.

: (itinerario 2) miércoles a las 19:00; itinerario 1 a las 21:00 y a las 22:45 en itinerario 2; el jueves a las 12:30 en itinerario 3, 14:00 en itinerario 2, 19:00 en itinerario 1, 21:00 en itinerario 2, 22:45 en itinerario 3; El sábado igual. Los músicos de la corte : (itinerario 2) miércoles 20:00, itinerario 1 a las 22:15; jueves, en itinerario 2 a las 12:15, itinerario 3 a las 13:45; el viernes igual que el jueves, pero con itinerario 1 a las 20:00 e itinerario 2 a las 22:15.

: (itinerario 2) miércoles 20:00, itinerario 1 a las 22:15; jueves, en itinerario 2 a las 12:15, itinerario 3 a las 13:45; el viernes igual que el jueves, pero con itinerario 1 a las 20:00 e itinerario 2 a las 22:15. Treefolk (Música) (Huerta del obispo): miércoles 21:15.

(Música) (Huerta del obispo): miércoles 21:15. Upsala (música) (huerta del obispo): jueves 21:15.

(música) (huerta del obispo): jueves 21:15. Carlos Núñez (música) (huerta del Obispo): viernes 21:15.

(música) (huerta del Obispo): viernes 21:15. Sonidos cervantinos : sábado 12:00 (literario 2); 13:45 (itinerario 3); 20:00 (itinerario 1), 22:15 (itinerario 2); domingo 12:15 (itinerario 2), 13:45 (itinerario 3).

: sábado 12:00 (literario 2); 13:45 (itinerario 3); 20:00 (itinerario 1), 22:15 (itinerario 2); domingo 12:15 (itinerario 2), 13:45 (itinerario 3). Medieval folk : sábado 12:30 (plaza cervantes), sábado 14:00 (itinerario 2), 18:15 (plaza de San Diego), 21:30 (plaza de los Santos Niños); domingo 12:30 (plaza cervantes), 14:00 (itinerario 2), 18:15 (plaza de San Diego), 21:15 (plaza cervantes).

: sábado 12:30 (plaza cervantes), sábado 14:00 (itinerario 2), 18:15 (plaza de San Diego), 21:30 (plaza de los Santos Niños); domingo 12:30 (plaza cervantes), 14:00 (itinerario 2), 18:15 (plaza de San Diego), 21:15 (plaza cervantes). Música andalusí: sábado 13:30 horas (itinerario 2), 18:15 (itinerario 2), 20:30 (itinerario 1); 22:30 (itinerario 2); domingo 13:30 horas (itinerario 2), 18:00 (itinerario 2); 19:30 (itinerario 1), 21:00 horas (itinerario 2).

Espectáculos

Tirada medieval : sábado 10:00 (huerta del Obispo).

: sábado 10:00 (huerta del Obispo). Las llamas de la noche (plaza San Diego): jueves 22:45.

(plaza San Diego): jueves 22:45. La danza de las llamas (plaza de San Diego): jueves 22:45.

(plaza de San Diego): jueves 22:45. Desfile del grupo del taller de vestuario ‘Tresele’ (salida desde Plaza de Cervantes): jueves 20:00.

(salida desde Plaza de Cervantes): jueves 20:00. Danzas tribales + taller : sábado 13:45 (plaza de San Diego).

: sábado 13:45 (plaza de San Diego). Exhibición de cetrería (huerta del Obispo): miércoles a las 18:15 y 20:15; jueves a las 12:30, 14:15, 20:15; viernes a las 12:30, 14:15, 18:15 y 20:15; sábado y domingo igual que el viernes.

(huerta del Obispo): miércoles a las 18:15 y 20:15; jueves a las 12:30, 14:15, 20:15; viernes a las 12:30, 14:15, 18:15 y 20:15; sábado y domingo igual que el viernes. Rituales de fuego (plaza San Diego): miércoles 22:45.

(plaza San Diego): miércoles 22:45. ‘Se busca a Cervantes, así nada es como antes’ (plaza de cervantes, calle Mayor, calle San Juan y Plaza Palacio): miércoles a las 18:00, jueves 12:00 y viernes 18:00.

(plaza de cervantes, calle Mayor, calle San Juan y Plaza Palacio): miércoles a las 18:00, jueves 12:00 y viernes 18:00. Miguel y el caballero de los sueños (Huerta del Obispo): miércoles a las 18:30, 18:50, 19:30, 19:50, 20:30; jueves 12:30, 12:50, 13:30, 13:50, 18:50, 19:30, 19:50, 20:30; viernes, sábado y domingo igual.

(Huerta del Obispo): miércoles a las 18:30, 18:50, 19:30, 19:50, 20:30; jueves 12:30, 12:50, 13:30, 13:50, 18:50, 19:30, 19:50, 20:30; viernes, sábado y domingo igual. Universo cervantino (plaza Palacio): miércoles 19:30, 20:30; jueves 13:15, 14:15; viernes 19:30, 20:30.

(plaza Palacio): miércoles 19:30, 20:30; jueves 13:15, 14:15; viernes 19:30, 20:30. Concurso de vestuario de época : domingo 12:00 (huerta del Obispo).

: domingo 12:00 (huerta del Obispo). Desfile de los participantes en el concurso de vestuario: domingo 13:00 (salida de la huerta del Obispo).

Teatro

Ignis (huerta del Obispo): miércoles a las 22:30; jueves y viernes igual; sábado a las 22:15; y domingo 21:15.

(huerta del Obispo): miércoles a las 22:30; jueves y viernes igual; sábado a las 22:15; y domingo 21:15. Apertura salva de cañón (huerta del Obispo): todos los días menos el viernes a las 11:00.

(huerta del Obispo): todos los días menos el viernes a las 11:00. Oisoh (Pico del Obispo): jueves a las 12:15 y 18:30 y 21:15; viernes 12:15, y 18:30 y 21:15.

(Pico del Obispo): jueves a las 12:15 y 18:30 y 21:15; viernes 12:15, y 18:30 y 21:15. Panem et circenses (huerta del obispo): jueves a las 13:00; viernes igual; sábado a las 12:45; domingo 12:45.

(huerta del obispo): jueves a las 13:00; viernes igual; sábado a las 12:45; domingo 12:45. Salva de cañón para comer (huerta del obispo): jueves 14:30; y todos los días igual.

(huerta del obispo): jueves 14:30; y todos los días igual. Torre de Babel (huerta del Obispo): jueves a las 19:30; viernes igual; y sábado y domingo 18:30.

(huerta del Obispo): jueves a las 19:30; viernes igual; y sábado y domingo 18:30. La zíngara del Alma : sábado 20:30 (plaza San Diego).

: sábado 20:30 (plaza San Diego). The Talisker Band : sábado 21:15 (huerta del Obispo).

: sábado 21:15 (huerta del Obispo). Las mil y una noches + taller de baile : domingo 13:45 (plaza de San Diego).

: domingo 13:45 (plaza de San Diego). El sueño del perro : domingo 18:15 (plaza Palacio).

: domingo 18:15 (plaza Palacio). Cantigas de Alfonso X el Sabio : domingo 20:00 (plaza San Diego).

: domingo 20:00 (plaza San Diego). Entremeses cervantinos: sábado 18:30 (plaza palacio), domingo 12:30 (plaza Palacio).

Títeres

Quijote & su piano (huerta del Obispo): 18:00 el miércoles; el resto de días a las 12:00 y 18:00.

(huerta del Obispo): 18:00 el miércoles; el resto de días a las 12:00 y 18:00. El rey Cazador (huerta del Obispo): miércoles a las 19:00; jueves a las 13:00; viernes a las 19:00; sábado a las 13:00; domingo a las 19:00; viernes a las 20:00; sábado 19:00; domingo 20:00.

(huerta del Obispo): miércoles a las 19:00; jueves a las 13:00; viernes a las 19:00; sábado a las 13:00; domingo a las 19:00; viernes a las 20:00; sábado 19:00; domingo 20:00. La bruja Chiruza (huerta del obispo): miércoles a las 20:00; jueves a las 19:00.

(huerta del obispo): miércoles a las 20:00; jueves a las 19:00. El gato Natalio (huerta del Obispo): jueves 20:00 y sábado igual.

(huerta del Obispo): jueves 20:00 y sábado igual. El dragón Ernesto (huerta del Obispo): viernes 13:00; el domingo igual.

Justas medievales

Justas medievales (huerta del Obispo): miércoles 20:00; jueves 13:00, 19:00. viernes 20:00; sábado 13:00, 18:00 y 20:00; domingo 13:30 y 19:00.

(huerta del Obispo): miércoles 20:00; jueves 13:00, 19:00. viernes 20:00; sábado 13:00, 18:00 y 20:00; domingo 13:30 y 19:00. Cómo se vestía un soldado (huerta del Obispo): miércoles 22:15; jueves 13:30; viernes 13:30 y 22:15; sábado igual; domingo 13:30 y 21:15.

(huerta del Obispo): miércoles 22:15; jueves 13:30; viernes 13:30 y 22:15; sábado igual; domingo 13:30 y 21:15. Rondas de guardia (huerta del Obispo): miércoles a las 18:00; y jueves viernes y sábado y domingo a las 11:30 y 18:00.

(huerta del Obispo): miércoles a las 18:00; y jueves viernes y sábado y domingo a las 11:30 y 18:00. Entrenamiento de soldados (huerta del obispo): miércoles 21:30; jueves 12:30, 21:30; viernes y sábado igual; domingo 12:30 y 20:30.

(huerta del obispo): miércoles 21:30; jueves 12:30, 21:30; viernes y sábado igual; domingo 12:30 y 20:30. Demostraciones del uso de las distintas piezas de artillería (huerta del Obispo): todos los días a las 19:15.

Y con todo ello, grandes y pequeños disfrutarán más que nunca de Alcalá de Henares, con su mercado más internacional y masivo.