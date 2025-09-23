Mercado Cervantino 2025 de Alcalá de Henares: estas son todas las novedades de este año

Alcalá de Henares ultima los detalles para volver a celebrar su fiesta cultural más masiva, el Mercado Cervantino. Este año tendrá lugar del 8 al 12 de octubre y, como acaba de anunciar el ayuntamiento, en esta edición habrá muchas novedades.

En la mañana de este 23 de septiembre, la alcaldesa Judith Piquet, acompañada de la concejala de turismo Isabel Ruiz y junto a otras personalidades del consistorio han presentado el programa. Y han asegurado que están "muy ilusionados por volver a festejar la fiesta de nuestro alcalaíno más ilustre, don Miguel de Cervantes".

Una fiesta de Interés Turístico Nacional a la que asisten cada año más de 300.000 personas

Estas fiestas giran en torno a la festividad local del 9 de octubre y suponen un plus- económico, social...- para Alcalá de Henares. Cada edición concita a más de 300.000 visitantes, con dos kilómetros de puestos representativos, cientos de actuaciones, representaciones culturales y ofertas gastronómicas. Y es tal la cantidad de actividades y eventos que se realizan que, como afirman desde el ayuntamiento, "se mueven unos 18 millones de euros en la ciudad".

Además, han asegurado que quieren seguir "internacionalizando" el Mercado Cervantino, y 2 de octubre varios miembros del equipo de Gobierno irán a Lisboa para presentar esta fiesta.

El 9 de octubre, festividad local que conmemora el bautismo de Miguel Cervantes, tendrán lugar algunas actividades como:

Procesión cívica de la Partida de Bautismo de Cervantes

Lectura pública de El Quijote

Paseo institucional del Mercado Cervantino

Entrega de los Premios Ciudad de Alcalá

Inauguración de la Exposición Alcalá Visual

Las novedades más importantes del Mercado Cervantino de este año

Isabel Ruiz Maldonado ha adelantado a los vecinos algunas de las novedades más destacadas de esta edición, que serán:

El Kiosko de San Lucas se estrenará como nuevo espacio de "experiencias turísticas . Disfrutarán de una plaza de San Lucas renovada merced a los planes de Sostenibilidad Turística y de paso podrán llevarse un recuerdo de la ciudad. Un espacio que dinamizará las visitas guiadas, los recorridos teatralizados, el centro de interpretación avifaunístico de la ciudad y muchas otras sorpresas", ha afirmado.

. Disfrutarán de una plaza de San Lucas renovada merced a los planes de Sostenibilidad Turística y de paso podrán llevarse un recuerdo de la ciudad. Un espacio que dinamizará las visitas guiadas, los recorridos teatralizados, el centro de interpretación avifaunístico de la ciudad y muchas otras sorpresas", ha afirmado. El 8 de octubre también tendrá lugar la presentación de una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas Cervantinas a través de la Asociación Alcalá Gastronómica Fomentur, que también traerá novedades de la mano de un nuevo modelo denominado ' Los delirios de Don Quijote '.

a través de la Asociación Alcalá Gastronómica Fomentur, que también traerá novedades de la mano de un nuevo modelo denominado ' '. En la presentación ha participado también, en representación de uno de los 400 puestos que componen el Mercado Cervantino, la Madre Mariuka, hermana del Convento de San Juan de la Penitencia, que ha presentado a un nuevo miembro del amplio abanico de la repostería tradicional alcalaína, “Los sueños de Cisneros”, nacida de una colaboración entre las hermanas Clarisas de Villarubia de los Ojos de ciudad Real y las hermanas Clarisas de San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares

Para concluir, la alcaldesa ha agradecido a todos y cada uno de los asistentes su aportación, y Alcalá de Henares está ya preparada para celebrar un año más su fiesta más internacional, con Miguel de Cervantes en la memoria.