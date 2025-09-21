El Corte Inglés abre una nueva tienda en Alcalá de Henares: esta será su ubicación

Buenas noticias para Alcalá de Henares. El Corte Inglés, la cadena de grandes almacenes más icónica en España, ha abierto un nuevo outlet en la ciudad complutense. El establecimiento, especializado en la venta de electrodomésticos, electrónica y hogar, ocupa el edificio donde estuvo BriCor hasta su cierre en 2022, una nave de más de 9.000 m2 de superficie.

No obstante, no hay sección de moda ni complementos como ocurre en el Ferial Plaza de Guadalajara o el Parque Corredor de Torrejón de Ardoz.

De esta forma, el proyecto recupera un espacio que fue la primera tienda especializada en bricolaje y jardinería que la compañía abrió en 2006 como parte del programa de diversificación a través de nuevos negocios. Sin embargo, la crisis de 2008 causó grandes estragos y solo estuvo una década abierto.

El outlet de la localidad alcalaína apuesta por dirigirse a aquellos clientes que buscan buenas ofertas en productos duraderos y de uso cotidiano. Y, aunque todavía no han trascendido datos sobre el impacto laboral que tendrá y en los portales de empleo del Corte Inglés no aparecen vacantes relacionadas con el centro, se estima que generará decenas de puestos de trabajo directos e indirectos (transporte, logística y servicios auxiliares).

Así, Alcalá de Henares fortalece su comercio y El Corte Inglés refuerza su presencia en la ciudad. El grupo volverá a contar con dos establecimientos en el municipio: el outlet y el histórico Hipercor, que celebra su 25º aniversario este 2025.

¿Cuáles son los outlets que tiene El Corte Inglés en Madrid?

El Corte Inglés ha expandido los outlets por todo el territorio nacional. En Madrid había seis tiendas que ofrecían esta variedad de productos a precios asequibles, a las que se suma la de Alcalá de Henares: