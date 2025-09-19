Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Víctor Cobo, nuevo concejal del equipo de Gobierno de Alcalá de Henares: estas serán sus áreas

Con esta nueva incorporación, son ya 14 los concejales que tiene el ayuntamiento complutense, con Judith Piquet a la cabeza

Víctor Cobo tomó posesión del cargo en la mañana del 19 de septiembre

Víctor Cobo tomó posesión del cargo en la mañana del 19 de septiembre

Juan Luis Martín

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares da la bienvenida a una nueva incorporación en su equipo de gobierno. Se trata de Víctor Cobo, "fichaje" que ha anunciado en la mañana de este 19 de septiembre la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet.

Víctor Cobo asume las áreas de Innovación Tecnológica, Transparencia, Gobierno Abierto y Consumo

El nuevo edil asume las competencias de Innovación Tecnológica, Transparencia, Gobierno Abierto y Consumo, además de la presidencia de la Junta Municipal del Distrito I. Con esta designación, el Gobierno local refuerza su estructura en ámbitos clave para modernizar la administración, impulsar la transformación digital, garantizar los derechos de los consumidores y acercar aún más la gestión municipal a los vecinos.

La incorporación de Víctor, por otro lado, altera las funciones que hasta ahora había tenido Isabel Ruiz Maldonado, primera teniente de alcaldesa y que ahora pasa a tomar la responsabilidad de la cartera de Sanidad de la ciudad.

"Hablamos de un equipo que funciona, con concejales que trabajan de manera coordinada y con un proyecto común para seguir transformando Alcalá de Henares”, ha afirmado Judith Piquet. Además, ha insistido en que la incorporación de Cobo supone "sumar talento, energía y compromiso a Alcalá de Henares".

Así queda organizado el equipo de Gobierno de Alcalá de Henares

14 personas forman el equipo de Gobierno de la ciudad complutense, que queda organizado así:

  • Judith Piquet – Alcaldesa-Presidenta
  • Isabel Ruiz Maldonado – 1ª Teniente de Alcalde. Turismo, Servicios Sociales, Sanidad. Presidenta Distrito V
  • Víctor Manuel Acosta Hernández – 2º Teniente de Alcalde. Coordinación de Proyectos Estratégicos y Europeos. Presidente Distrito II. Presidente de Ciudad Deportiva. Portavoz de VOX
  • Gustavo Severien Tigeras – 3er Teniente de Alcalde. Hacienda, Contratación, Patrimonio Municipal, Régimen Interior. Portavoz del Gobierno
  • Cristina Alcañiz Arlandis – 4ª Teniente de Alcalde. Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad
  • Esther de Andrés Domínguez – Mayores, Participación Ciudadana y Distritos. Presidenta Distrito III
  • Antonio Saldaña Moreno – Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales, Fiestas y Tradiciones Populares. Presidente Distrito IV
  • Orlena de Miguel Muñoz – Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Comercio. Vicepresidenta Distrito II. Portavoz adjunta del Gobierno
  • Dolores López Bautista – Educación, Universidad y Deportes
  • Santiago Alonso Nuevo – Cultura e Igualdad
  • José Vicente Pérez Palomar – Patrimonio Histórico, Medio Ambiente y Limpieza. Vicepresidente Distrito I
  • Mª del Pilar Cruz García – Familia, Infancia y Juventud. Vicepresidenta Distrito V (VOX)
  • Antonio Peñalver Martínez – Desarrollo Económico y Empleo. Consejero Delegado de Alcalá Desarrollo. Vicepresidente Distrito III (VOX)
  • Víctor Cobo – Innovación Tecnológica, Transparencia, Gobierno Abierto y Consumo. Presidente Distrito I

