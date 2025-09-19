Víctor Cobo, nuevo concejal del equipo de Gobierno de Alcalá de Henares: estas serán sus áreas

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares da la bienvenida a una nueva incorporación en su equipo de gobierno. Se trata de Víctor Cobo, "fichaje" que ha anunciado en la mañana de este 19 de septiembre la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet.

Víctor Cobo asume las áreas de Innovación Tecnológica, Transparencia, Gobierno Abierto y Consumo

El nuevo edil asume las competencias de Innovación Tecnológica, Transparencia, Gobierno Abierto y Consumo, además de la presidencia de la Junta Municipal del Distrito I. Con esta designación, el Gobierno local refuerza su estructura en ámbitos clave para modernizar la administración, impulsar la transformación digital, garantizar los derechos de los consumidores y acercar aún más la gestión municipal a los vecinos.

La incorporación de Víctor, por otro lado, altera las funciones que hasta ahora había tenido Isabel Ruiz Maldonado, primera teniente de alcaldesa y que ahora pasa a tomar la responsabilidad de la cartera de Sanidad de la ciudad.

"Hablamos de un equipo que funciona, con concejales que trabajan de manera coordinada y con un proyecto común para seguir transformando Alcalá de Henares”, ha afirmado Judith Piquet. Además, ha insistido en que la incorporación de Cobo supone "sumar talento, energía y compromiso a Alcalá de Henares".

Así queda organizado el equipo de Gobierno de Alcalá de Henares

14 personas forman el equipo de Gobierno de la ciudad complutense, que queda organizado así: